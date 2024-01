EVI, non ne azzeccano una! CdA da sciogliere perché “fuori legge”?

Sembra una barzelletta, eppure parliamo dell’azienda pubblica più importante di tutte quelle che abbiamo sull’isola. Parliamo di quel coacervo di azienda, formata da dipendenti scelti per raccomandazione e senza nessun concorso pubblico che tiene, in ginocchio, uno dei settori più delicati della nostra vita: le fogne e la fornitura dell’acqua. Ma questa è un’altra storia di cui, magari, ne parleremo quando i sindaci inizieranno a fare sul serio, a decidere cosa fare e non lasciarsi comandare da gente piazzata dai loro predecessori in posti vitali per l’intera collettività dell’isola.

Senza indugiare troppo sulle inconsistenze dell’azienda (sembra che il nuovo presidente Basentini sia stato già mandato a comprare il tozzabancone da qualche dirigente che ha preso le sue note e le ha cestinate, pare, senza neanche leggerle), ma ci basta ricordare i fasti di un tempo, veniamo all’attualità che è ben peggio del passato.

Diciamo un presente degno del pessimo passato che abbiamo tutti vissuto.

Ieri mattina, per fare un breve recap, si è tenuto il Consiglio di amministrazione dell’EVI rimandato nei giorni scorsi a causa della prima figuraccia rimediata dal neo eletto presidente. Ricorderanno i lettori del Dispari, infatti, che Basentini si era presentato nell’assise della Spa di Via Leonardo Mazzella con un compitino già scritto (o ispirato) da “G&G” di Via dell’Acquedotto. Un compitino per l’assunzione della normale amministrazione che non è piaciuta ai colleghi “componenti” e che è stata rimandata al mittente. Il Consiglio si erano riconvocato per ieri mattina, 8 gennaio, ed è venuta fuori un’altra bella zella che mette un po’ in ridicolo i sindaci che hanno gestito l’EVI fino a maggio 2023.

Solo ieri mattina, infatti, è venuto a galla un errore – abbastanza grave se ci pensiamo – contenuto nella famosa delibera numero 18. Quella fantasma e quella che ci ha messo quasi un anno per essere pubblicata. Una figuraccia bella e buona.

I nuovi consiglieri di amministrazione, infatti, non hanno potuto far altro che rimandare all’Assemblea del CISI, l’assise dove siedono i sindaci in prima persona, per dirimere un problema di non poco conto: il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione.

Il bello, che fa diventare questa storia una barzelletta, è che i sindaci sono costretti a correggere quello che loro stessi ci hanno messo un anno per pubblicare! E veniamo ai dolori.

Con la famosa delibera numero 18, pubblicata dall’ex sindaco di Forio, Francesco Del Deo e dall’attuale segretaria del comune di Forio, Noemi Martino, i sindaci avevano deciso che: “Dopo ampia discussione L’ASSEMBLEA, all’unanimità dei Voti espressi nei modi e termini di legge: delibera di autorizzare le legale rappresentante Cisi alla Modifica dello Statuto dell’EVI nei punti relativi a) Consiglio di amministrazione o Organo direttivo, rideterminando il numero dei membri da 7/11 a 6/11 membri oppure in alternativa all’Amministratore unico. Di autorizzare il legale rappresentante CISI ad indicare come amministratore unico Evi, l’attuale liquidatore dott. Alessandro Condurro; Di dichiarare il presente immediatamente eseguibile”.

E ora? Ora venuto fuori che il Consiglio di amministrazione di una società a diritto pubblico ne può avere al massimo 5 di consiglieri. E, cosa ancora più strana, sempre rimandata all’Assemblea del CISI (ovvero ai sindaci) è la definizione del compenso dei consiglieri calcolato fino al massimo del 60% dello stipendio del sindaco di Ischia.

Questo particolare, ovviamente, dovrebbe escludere che l’EVI Spa possa essere considerata una SpA di diritto privato. In questo caso, infatti, cambia sia la composizione del Consiglio sia il tetto massimo da riconoscere ai consiglieri di amministrazione. Delle due l’una: se è “diritto pubblico” bisogna modificare, ancora una volta, lo statuto dell’EVI, se è una società di “diritto privato”, invece no.

Ma chi lo decide? I consiglieri si sono rimessi nelle mani dei sindaci che, a breve, saranno convocati dal nuovo presidente del CISI per i prossimi sei mesi, il sindaco di Serrara Fontana, Irene Iacono. I sindaci dovranno affidare ad un esperto della materia la possibilità di redigere un parere e chiarire, legge alla mano, come deve essere considerata l’EVI.

Certo, se si scopre che l’EVI è una società assoggettata al diritto privato, i posti diventano 5 ed è evidente che un comune dei sei resta fuori. Ma ancora, avete mai visto un Consiglio di amministrazione a numero pari? Avete mai visto un consiglio di amministrazione che si può trovare nello stallo di non sapere quale decisione prendere perché i voti sono pari?

Qualche cattivo suggerisce che questo problema è secondario perché, alla fine, i consiglieri di amministrazione devono solo “alzare la manina” e fare quello che gli viene indiato dai primi cittadini, ma è anche vero che non possiamo pensare di avere una società (al netto del suo reale futuro!) che è impantanata nel suo Consiglio di amministrazione. L’EVI non finirà mai di stupirci. Mai.