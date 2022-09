Evi, inizia l’era Silvitelli. Rosario, no Peppe

Dionigi Gaudioso ha mantenuto il posto in quota Barano all’EVI. Dopo la nomina di Feliciana Di Meglio che ha lasciato l’ente idrico locale per diventare assessore di Enzo Ferrandino, l’EVI ha scelto tra in nomi dei candidati all’avviso pubblico (diciamo così invece di dire: il sindaco di Barano ha indicato) il dottor Rosario Silvitelli.

Un cambio in scia del nuovo corso dell’EVI LIBERATA dalla gestione Ghirelli, Spignese e compagnia bella che, in qualche modo, aveva suscitato l’appetito di Francesco Del Deo. Ma il sindaco di Forio si è dovuto fermare davanti al potere “ascendente” di Gaudioso.