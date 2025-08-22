EVI fiducia zero, Legnini revoca l’affidamento. Il CISI chiamato a ratificare il dietro-front

Intanto l’assenza strategica di Giosi Ferrandino e Giacomo Pascale in assemblea lascia sul tavolo la partita del bilancio 2025, già finito nel mirino della Prefettura di Napoli

Il 4 agosto scorso l’assemblea del Cisi in liquidazione aveva votato per affidare alla società Evi Spa il ruolo di soggetto attuatore di tre interventi urgenti di ricostruzione post-sisma. Una delibera adottata dopo la richiesta del Commissario straordinario alla ricostruzione, Giovanni Legnini, e che aveva suscitato non poche perplessità per l’assenza in aula proprio dei sindaci dei due comuni interessati dai lavori, Casamicciola e Lacco Ameno.

Ora, però, quello stesso provvedimento rischia di restare lettera morta: nelle more della ratifica, infatti, Legnini ha deciso di revocare l’affidamento all’Evi, costringendo il Cisi a prenderne atto nella prossima assemblea convocata in prima seduta il 25 agosto e in seconda il giorno successivo.

Alla base della scelta del Commissario, spiegano fonti vicine al dossier, ci sarebbe la scarsa fiducia che il sindaco di Casamicciola nutre nei confronti dell’azienda dopo il disastro realizzato, negli anni scorsi in zona “Parrocchia”, partecipata dai sei comuni dell’isola, e che avrebbe inciso in maniera determinante sul cambio di rotta. La società guidata dal presidente Mario Basentini era stata ritenuta idonea a garantire la continuità operativa nella fase liquidatoria del Consorzio, mettendo a disposizione la propria struttura tecnica e organizzativa per accelerare la realizzazione delle opere giudicate “critiche ed urgenti” dalla stessa Struttura commissariale.

La seduta del 4 agosto si era svolta in un clima già teso, con l’assenza di due figure chiave come Giosi Ferrandino e Giacomo Pascale. Ed è molto probabile che la loro scelta non sia stata casuale: secondo i bene informati, la strategia puntava a non consentire l’approvazione del bilancio 2025, un tema delicatissimo che ha già attirato l’attenzione della Prefettura di Napoli. Con una nota ufficiale dell’11 luglio scorso, infatti, l’azienda ischitana era stata diffidata a procedere proprio sugli equilibri di bilancio dell’esercizio in corso.

Opere strategiche, tensioni politiche e conti sotto la lente prefettizia si intrecciano così in una vicenda sempre più complessa. L’assemblea del Cisi, che già il 4 agosto aveva rinviato tutti gli altri punti all’ordine del giorno per la rappresentanza limitata al 78 per cento delle quote sociali, sarà ora chiamata a registrare l’ennesimo colpo di scena, con la revoca dell’affidamento all’Evi e l’ennesima incognita sulla gestione della ricostruzione e del servizio idrico isolano.

GLI INTERVENTI

Gli interventi affidati in prima battuta all’Evi avevano un valore complessivo superiore ai tre milioni di euro.

Sistemazione dell’imbocco del tratto tombato sulla cava Puzzillo, su cava Fasaniello e la Sistemazione del tratto terminale della cava Sinigallia a monte del tratto tombato”, per un importo complessivo stimato in circa 2.000.000 di euro.

Sistemazione idraulica e separazione del sistema delle acque meteoriche da quelle reflue nell’area dell’abitato di Casamicciola”, per un importo pari a 1.000.000 di euro.

Intervento di realizzazione del sistema dei sottoservizi e della viabilità comunale necessari al corretto funzionamento dei moduli definitivi ad uso scolastico provvisorio”, per un importo complessivo del progetto pari a 420.372,49 euro. Quest’ultimo intervento riguarda Lacco Ameno.

La relazione della Struttura Commissariale risalente già ad ottobre dello scorso anno era chiara: «è indispensabile considerare come critici ed urgenti tutti e tre gli interventi richiamati in oggetto e di avviare quanto prima la loro realizzazione».