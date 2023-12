EVI, è vita breve! Ma all’orizzonte c’è l’ASL dell’acqua

2027. Secondo fonti autorevoli della Regione Campania l’EVI durerà fino al 2027. E dopo? Il dopo dell’EVI è molto relativo perché è collegato al futuro della gestione del ciclo integrato delle acque dell’intera nazione e, in particolare, del distretto Napoli Nord dell’Ente Idrico Campano di cui fanno parte i comuni dell’isola. Una rivoluzione, complessiva, che possiamo chiamare anche con il nome di grande privatizzazione. Ma questa non è una storia locale ma è una delle tante cose che “ci impone l’Europa”.

Andiamo per gradi. Lo scorso anno, il governo Draghi nell’approvare il famoso Decreto Concorrenza ha cambiato anche le regole del gioco dell’acqua. Una modifica al centro di numerose proteste come quella dei tassisti o dei balneari. Che, però, sembra sia passata sotto silenzio. Il Decreto Legge di Draghi imponeva ad ogni Ente Idrico, al fine di favorire la concorrenza (chiamatela privatizzazione), di dotarsi di unico gestore riconosciuto (sia esso pubblico sia privato) per la gestione, appunto, del ciclo integrato delle acque che cura sia l’approvvigionamento sia tutta la grande incognita (almeno per noi isolani) della depurazione. Una modifica normativa è legata alla gestione dei numerosi finanziamenti legati al PNRR che proprio nel ciclo delle acque cubano diversi milioni di euro.

Mentre a livello nazionale si litiga, ancora, sulla materia dei servizi pubblici locali e sullo scontro tra competenze tra Stato e Regione, dalle nostre parti si è perso troppo tempo. Una “perdita di tempo” che ha portato alle prime reazioni istituzionali, previste proprio nel famoso decreto.

Il decreto, infatti, concedeva agli Enti Idrici di dotarsi (o di avviare l’iter) di un gestore unico entro 90 giorni pena il commissariamento da parte della Regione. E, ovviamente, decorsi i 90 giorni, come prevede la legge, la Regione Campania ha “commissariato” i due distretti inadempienti: il nostro, Napoli Nord e quello relativo ai comuni irpini. Un commissariamento regionale che, allo stesso modo di quello dell’EIC, non ha prodotto risultato nei termini imposti dalla legge e, così come deciso da Mario Draghi, il Ministero dell’Ambiente ha provveduto a sollecitare la Regione Campania.

Una Regione in lotta aperta con il governo (le esternazioni del governatore De Luca le conosciamo tutti) e che non vuole mostrarsi “colpevole” dinanzi al ministro Gilberto Pichetto Fratin i cui uffici hanno già compulsato gli uffici regionali. Una diffida, quella ministeriale, che ha attivato e allertato i dirigenti dell’Ente Idrico Campano, attualmente diretto dal dott. Giovanni Marcello, e che lo scorso 14 dicembre hanno tenuto il primo incontro operativo per dare una risposta efficace e perseguibile agli uomini di De Luca.

Una risposta complicata e che i soli componenti del Direttivo non possono assumere senza la partecipazione dei 31 sindaci coinvolti. Secondo una prima proiezione e secondo quando prospettato dal direttore generale, la sola gestione avrebbe un costo di quasi 160 milioni di euro. Una cifra che non è neanche delle più grandi se pensiamo che la GORI, il gestore privato di un’altra zona, dalla Regione Campania ha ricevuto contributi per oltre 300 milioni di euro.

Giovedì prossimo, nel frattempo, il direttore generale ha convocato una nuova riunione del direttivo aperta a tutti i sindaci del Distretto Napoli Nord (Acerra, Afragola, Arzano, Bacoli, Barano d’Ischia, Caivano, Calvizzano, Cardito, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Casoria, Crispano, Forio, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant’Antimo, Serrara Fontana e Villaricca) per decidere su quale strada percorrere.

Tramontata quella che ipotizzava la migrazione dell’EVI verso la terraferma a causa dell’elevato capitale sociale e delle potenziali quote da acquistare, oggi la scelta è tra la formazione di un’azienda pubblica al 100% o, invece, di una partecipata pubblico-privato. La seconda strada è quella che più perseguibile. Secondo le prime bozze in circolazione, infatti, si parta di una società che possieda il 55% di capitale pubblico e il restante 45% da mettere a gara tra i privati. Privati che si accollerebbero l’immissione di capitali per la gestione ma che porterebbero a casa la gestione del ciclo integrato per un periodo di tempo che potrebbe oscillare tra i 20 e i 30 anni.

Al netto di questi dettagli tecnici, gli aspetti che più ci riguardano da vicino sono quelli legati alla vita della nostra isola. L’esempio più vicino a noi, per capire cosa potrà accadere, è quello che già accade con l’ASL Napoli 2Nord. Una centralizzazione dei servizi che significa deriva delle periferie e valutazioni complessive lontane dalle esigenze dei cittadini. Un lento abbandono, progressivo, ma di cui già conosciamo gli effetti. Nefasti nella gran parte dei casi.

Perché ad Ischia non se ne parla? Perché sembra sia un argomento di minore importanza? Perché, secondo qualcuno, questo è l’unico modo per spezzare le reni alla mala gestio che fa parte del DNA dell’EVI. La società per azioni dei comuni dell’isola è diventata un carrozzone che non si riesce a governare e, forse, la privatizzazione del servizio è, forse, l’unica vera cura!

Lo diciamo prima di ogni altra potenziale voce: nessuno si preoccupi dei dipendenti dell’EVI. Andranno a lavorare in terra ferma e faranno i pendolari come tanti. E, finalmente, rientreranno anche nel loro alveo naturale. Gente assunta senza concorsi e senza evidenza pubblica, ma solo perché amici di una certa politica a cui sta per finire la biada! Finalmente! Pensate che c’è un pensionato che proprio ieri ci ha ricordato di aver ricevuto la sua bolletta dell’acqua con la scadenza imposta dopo 3 giorni. Deboli con i forti. E così, se il pensionato non paga gli staccano l’acqua, se sei debitore di 20 centesimi di chiedono mora e tutto quello che ti possono chiedere e poi il dirigente al contenzioso si alza il bavero della camicia e mette il petto in fuori dicendo “abbiamo recuperato 100 mila euro di contenzioso”. Già su 5 milioni di euro! E si atteggiano pure. Ma l’acqua sta per finire. E sappiamo tutti cosa fanno le papere quando non c’è più l’acqua…