lunedì, Febbraio 23, 2026
type here...
APERTURAIschia

EVI: Comune di Ischia, problemi idrici martedì 24 febbraio

di Redazione Web
Gli ultimi articoli
pubblicità elettorale

A causa di alcuni lavori a cura di E-Distribuzione, in data 24 febbraio si verificherà il distacco della corrente elettrica in varie strade del Comune di Ischia. Per questo motivo dovrà fermarsi di seguito anche l’impiantistica dedicata alle forniture idriche.

Quindi è forte la possibilità che si possa registrare l’interruzione della distribuzione idrica, su tutto il territorio del Comune di Ischia, a partire dalle ore 12.00 di martedì 24 febbraio e fino alla riattivazione del servizio elettrico ed alla conseguente ricarica dei serbatoi di accumulo presenti sul territorio.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos