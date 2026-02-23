EVI: Comune di Ischia, problemi idrici martedì 24 febbraio

A causa di alcuni lavori a cura di E-Distribuzione, in data 24 febbraio si verificherà il distacco della corrente elettrica in varie strade del Comune di Ischia. Per questo motivo dovrà fermarsi di seguito anche l’impiantistica dedicata alle forniture idriche.
Quindi è forte la possibilità che si possa registrare l’interruzione della distribuzione idrica, su tutto il territorio del Comune di Ischia, a partire dalle ore 12.00 di martedì 24 febbraio e fino alla riattivazione del servizio elettrico ed alla conseguente ricarica dei serbatoi di accumulo presenti sul territorio.
