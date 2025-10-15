giovedì, Ottobre 16, 2025
type here...
APERTURAIschia

Evi, ancora rinvii al concorso per addetti alla clientela

di Redazione Web
Gli ultimi articoli

Concorso “senza pace” all’Evi. La procedura per titoli e prova orale per la copertura di 6 posti a tempo pieno di addetto operazioni clientela, che vede ben 196 candidati ammessi, fa registrare un ulteriore rinvio delle prove orali, previste in diverse sessioni proprio a causa dell’elevato numero di candidati.
Il responsabile direttivo dell’Area Amministrazione dott.ssa Maria Pirozzi ha dunque pubblicato un nuovo avviso per informare della rimodulazione del calendario delle prove.

Riferisce infatti delle comunicazioni pervenute dal presidente della commissione esaminatrice, ancora una volta legate «a sopravvenute esigenze organizzative». Restano confermate le sessioni mattutine del 14 e 16 ottobre alle ore 10.00. Le sessioni pomeridiane sono state invece rinviate al 4 novembre alle ore 10.00. Le sessioni mattutina e pomeridiana del 22 e 23 ottobre sono rinviate al 3 novembre, tutte alle ore 10.00.

Le prove si svolgeranno sempre presso la sede Evi – Centrale Regionale “ex CASMEZ” in via Quercia n. 52 a Ischia.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos