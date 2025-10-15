Evi, ancora rinvii al concorso per addetti alla clientela

Concorso “senza pace” all’Evi. La procedura per titoli e prova orale per la copertura di 6 posti a tempo pieno di addetto operazioni clientela, che vede ben 196 candidati ammessi, fa registrare un ulteriore rinvio delle prove orali, previste in diverse sessioni proprio a causa dell’elevato numero di candidati.

Il responsabile direttivo dell’Area Amministrazione dott.ssa Maria Pirozzi ha dunque pubblicato un nuovo avviso per informare della rimodulazione del calendario delle prove.

Riferisce infatti delle comunicazioni pervenute dal presidente della commissione esaminatrice, ancora una volta legate «a sopravvenute esigenze organizzative». Restano confermate le sessioni mattutine del 14 e 16 ottobre alle ore 10.00. Le sessioni pomeridiane sono state invece rinviate al 4 novembre alle ore 10.00. Le sessioni mattutina e pomeridiana del 22 e 23 ottobre sono rinviate al 3 novembre, tutte alle ore 10.00.

Le prove si svolgeranno sempre presso la sede Evi – Centrale Regionale “ex CASMEZ” in via Quercia n. 52 a Ischia.