Evi ancora nella bufera: corsi, ricorsi e concorsi “storici”

Evi sempre al centro della bufera. L’ultimo grande carrozzone dell’isola, che nel corso della sua esistenza è stato caratterizzato da scandali, clientelismo, nepotismo, inefficienze, apparentemente sembra uscito dalla liquidazione, sebbene si rincorrano voci di bilanci spesso “rattoppati”.

Ma la vicenda che da mesi tiene banco è quella dei lavoratori somministrati per anni (seppure aventi diritto all’assunzione direttamente all’Evi con risparmio per le casse dell’Ente, che si finanzia con i soldi pubblici dei Comuni isolani). Come è noto, alcuni di questi sono stati estromessi, altri riassunti dopo mesi senza che ne sia chiaro il criterio. E la polemica riguarda anche l’indizione di una nuova gara d’appalto vinta dalla stessa azienda somministratrice di lavoro, “Generazione Vincente”, che ha comunque legato a contratto a tempo indeterminato questi lavoratori, compresi gli attuali esclusi dall’Evi. Una vicenda che lascia molti punti di domanda e che certamente catapulterà l’Evi in sede giudiziale con i ricorsi già in essere e gli altri che ne verranno, con un dispendio ancora di denaro pubblico che probabilmente al solito verrà recuperato in bolletta a danno degli utenti.

La soluzione individuata è ricorrere a concorsi pubblici di assunzione, attesi da anni. Ma anche qui non tutto fila liscio, tra ritardi, calendari saltati, dubbi di legittimità; viene segnalato che l’esame è sostenuto solo in prova orale davanti a una commissione senza riscontro alcuno, né di registrazione, né sembra di pubblico, pertanto in totale discrezionalità.

A norma, le prove orali dovrebbero svolgersi in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione. A quanto pare, già mesi fa sarebbero state prodotte segnalazioni (a Carabinieri e Guardia di Finanza che hanno acquisito documentazioni in via Leonardo Mazzella) di chi sarà assunto. Viene da sé che altri ricorsi fioccheranno da parte degli aspiranti che concorrono a un concorso oramai “famigerato”. Ma non basta. Si vocifera che siano in essere richieste di risarcimento e reintegro da parte di ex dipendenti per mobbing, discriminazione, stalking e anche qualcosa di peggio.

NESSUNA PROPOSTA DI RICOLLOCAZIONE

Intanto l’ex lavoratore somministrato che già più volte ha denunciato la situazione, si è ancora una volta rivolto al consulente di selezione di Generazione Vincente lamentando di essere stato più volte e inutilmente convocato in terraferma nonostante i segnalati problemi di salute e familiari, senza contare le difficoltà causate dai collegamenti marittimi “ballerini” in caso di avverse condizioni meteo-marine.

Nella nota reitera: «Tali generici adempimenti oggetto delle Vs. convocazioni per una così definita altrettanto generica “Procedura di Ricollocazione (PDR)”, sono stati già evidentemente definiti in presenza e pertanto, de facto e de iure, dovrebbero essere già attivati da mesi, in ogni caso certo meglio specificati nelle comunicazioni/convocazioni.

Considerato che ad oggi e da mesi, ha ricevuto nessuna proposta di ricollocazione e/o formazione lavorativa, nonostante anche quanto di seguito descritto;

“Generazione Vincente” S.p.A., a seguito di recente procedura selettiva è risultata nuovamente assegnataria di nuova fornitura di manodopera a favore di E.V.I. S.p.A.; nonostante la società di che trattasi avesse personale in disponibilità da ricollocare e già operativo per anni in E.V.I. S.p.A., ha invece avviato procedura selettiva; ha comunicato la propria disponibilità all’invio in missione presso la “EVI” S.p.A., così come anche da diffida prodotta dal proprio legale rappresentante, avv. Puca Domenico; detta procedura ha selezionato il personale in alcuni tra quelli già in disponibilità a “Generazione Vincente” S.p.A.; per inciso uno dei selezionati di cui sopra sembra essere sprovvisto dei requisiti proposti e imposti da detto bando di “Generazione Vincente” S.p.A. così come pubblicato; appare doveroso evidenziare che non è stata effettuata alcuna turnazione o rotazione del personale disponibile, pur essendoci posizioni vacanti non apparendo tale gestione conforme ai principi di equità e pari opportunità di ricollocazione;

Considerato altresì che per quanto sopra, queste continue e sempre più frequenti convocazioni appaiono per quanto sopra inconcludenti, inutili e/o pertanto strumentali per affermare una predominanza di rapporto lavorativo al fine di eventualmente creare condizioni invece funzionali ad una risoluzione unilaterale del rapporto contrattuale in danno al lavoratore; per quanto detto ma anche per le richieste di accesso agli atti e/o semplici chiarimenti sempre negati e/o ignorati, si paventa e/o si acclara una condotta ripetuta di discriminazione e/o persecuzione gravemente lesiva sia della dignità sia del diritto all’onore e alla reputazione, di lavoratore e di persona, avendo subito e subendo danno all’immagine, danno morale, danno da perdita di lavoro, danno esistenziale e danno biologico oltre la negazione al diritto costituzionale alla difesa».

Nemmeno è riuscito ad ottenere interlocuzione per le sue «legittime richieste di chiarimenti circa e le proprie attuali condizioni contrattuali e la “Procedura di Ricollocazione (PDR)” e la retribuzione mensile; pur avendo lo stesso contratto e la stessa condizione di messa in mobilità di altri colleghi, da sempre percepisce rispetto agli stessi una retribuzione mensile inferiore di circa o oltre Euro 200,00: tale decurtazione è presente anche nell’ultima busta paga nonostante le rassicurazioni ricevute del pagamento a parte degli importi dovuti».

Reitera dunque la richiesta di spiegazioni e chiarimenti «riguardo la decurtazione delle proprie mensilità, nel contempo richiedendone anche il pagamento dell’integrazione dovuta; quali siano i criteri di selezione e/o discriminazione degli impiegati in missione presso “E.V.I.”S.p.A.; di meglio e direttamente coordinare, organizzare, armonizzare secondo le rispettive legittime esigenze gli appuntamenti in sede presso l’agenzia GE.VI., avendo desiderio e necessità, laddove possibile, di chiarire in via pacifica ed extra giudiziale anche i punti sopra descritti».

Infine ricorda di aver sempre «assicurato sia la massima fattiva collaborazione sia riscontro positivo a ogni vostra comunicazione e/o convocazione, fatto salvo motivati e oggettivi impedimenti».