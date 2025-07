Every day a different way, a Ischia l’International Camp Ischia con la Cestistica

Si è conclusa con entusiasmo e grande partecipazione la prima edizione dell’International Camp Ischia, evento sportivo che ha trasformato l’isola in un autentico laboratorio di crescita e confronto, grazie all’organizzazione della Cestistica Ischia in collaborazione con Always Basketball e Pallacanestro College Borgomanero.

Dal 30 giugno al 4 luglio, bambini e ragazzi dagli 8 ai 18 anni hanno avuto l’opportunità di vivere giornate intense di allenamento, gioco e condivisione, immersi in un’atmosfera multiculturale e motivante.

La Cestistica Ischia ha dimostrato ancora una volta di essere molto più di una società sportiva. Grazie alla sua visione innovativa e alla capacità di costruire relazioni internazionali, ha dato vita a un progetto formativo che ha unito didattica tecnica e apertura culturale. Gli allenamenti, svolti in lingua inglese e in altre lingue europee, hanno rappresentato un’occasione unica per mettere alla prova le competenze degli atleti non solo sul piano sportivo, ma anche umano e relazionale.

In campo, ad accompagnare i partecipanti in questo percorso di crescita, un gruppo di allenatori di altissimo livello provenienti da diverse nazioni. Il coach brasiliano Gabriel Andrade ha portato energia e professionalità, offrendo spunti preziosi su intensità e dinamismo di gioco. La coach e arbitro polacca Hania Malgoranza Steciuk ha affascinato tutti con la sua visione tecnica e la sua capacità di trasmettere valori educativi attraverso il basket.

Dall’Italia, Adriana Coralluzzo ha guidato i ragazzi con passione e attenzione ai fondamentali, mentre João Maria Ribeiro Henriques, direttamente dal Portogallo, ha stimolato i partecipanti con un metodo di lavoro basato sulla costruzione di fiducia e autonomia. Il coach spagnolo Diaz Abel Gonzalo ha aggiunto un tocco di creatività e rigore tipico della scuola iberica, contribuendo alla varietà di stili e approcci.

Il Camp ha avuto una struttura intensa, con sessioni quotidiane differenziate, tutte vissute nel segno del motto “Every day a different way”. Ogni giornata è stata unica, offrendo nuovi stimoli e nuove esperienze: dal confronto tecnico alla sperimentazione linguistica, passando per momenti ludici e formativi. Un momento particolarmente sentito è stato la “NBA Day”, in cui i giovani atleti si sono immersi in un’esperienza modellata sul basket professionistico americano, respirando sogni, passione e ispirazione. Nonostante il caldo estivo, l’entusiasmo dei partecipanti non è mai venuto meno, dimostrando quanto la motivazione e il desiderio di apprendere possano superare ogni fatica.

La presidente della Cestistica Ischia, Maria D’Abundo, ha espresso grande orgoglio per l’esito di questa prima edizione. “È stata una prima esperienza intensa, ricca di energia, emozioni e tanto, tantissimo lavoro di squadra. Numerosi ragazzi isolani, insieme a chi era in vacanza sulla nostra splendida isola, hanno partecipato con entusiasmo e passione. Il Camp ha lasciato il segno e siamo già al lavoro per organizzare l’edizione del prossimo anno, con tante novità in arrivo.”

Il successo del Camp è stato reso possibile anche grazie al supporto degli sponsor Hotel Royal Terme – DicoHotels Ischia Resorts e L’Altra Mezzanotte Restaurant, che hanno accolto con professionalità e calore lo staff e gli ospiti provenienti da tutto il mondo. Un ringraziamento speciale va al responsabile Francesco Rossi e a tutto il team tecnico e organizzativo che ha curato ogni dettaglio, costruendo un’esperienza all’avanguardia sotto tutti i punti di vista.

Il Camp non è stato solo una palestra tecnica, ma anche un luogo di incontro tra culture, lingue, esperienze e sogni. Ha dimostrato quanto lo sport possa essere un potente strumento educativo e quanto la visione della Cestistica Ischia riesca a valorizzare ogni opportunità, trasformandola in qualcosa di duraturo e significativo. L’estate ischitana continua, e con essa anche l’attività della Cestistica Ischia, che non si ferma nemmeno nei mesi più caldi. Forte di questo successo, guarda già con fiducia e ambizione all’International Camp 2025. Perché Ischia c’è, e il basket qui è sinonimo di passione, identità e futuro.