Evento sismico nitidamente avvertito dalla popolazione

Un evento sismico di magnitudo 0,2 è stato registrato dai sistemi di rilevazione dell’INGV alle 23:08:15. L’evento di fatto riportato come di lievissima entità è indicato, nel preliminare, alla longitudine Nord di 40.7315 e longitudine Est di 13.9023 (nel cuore dell’Isola sulla sommità dell’Epomeo) è stato, secondo i dati dell’Osservatorio Vesuviano, molto superficiale ( 0,38 km di profondità) e per questo nitidamente avvertito in alcune zone, in particolare, di Casamicciola Terme dalla popolazione. Il classico boato ed in alcune zone un lieve tremore. Segnalazioni dal Majo, Cesario e Santa Barbara, Tresta e Piazza Bagni.