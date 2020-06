Eventi. Il Programma “Luglio a Procida 2020”

L’Assessore Nico Granito, con delega agli eventi, ha condiviso: “La stagione estiva degli eventi a Procida per il 2020 parte dai luoghi di maggiore interesse culturale e storico: Palazzo d’Avalos in primis ed a seguire S. Margherita nuova, la ex chiesa di S. Giacomo. Già da luglio si assisterà ad una serie di piccoli eventi ma di grande intensità chi ci faranno riscoprire una nuova dimensione del fare cultura. Protagoniste diverse associazioni del territorio e la creatività che si potrà apprezzare anche nelle varie esposizioni di pittura, scultura e fotografia che ospiteranno i nostri monumenti. Ad accoglierci presso l’ex carcere sarà l’instancabile associazione Palazzo d’Avalos mentre si ricorda che agli eventi sarà possibile partecipare solo su prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti nel rispetto delle norme anti covid in vigore.Il servizio prenotazioni sarà gestito dalla Pro loco di Procida (infopoint)/ 350 1243623”