Evacuazione per 200 persone. Un decesso accertato, ora si teme per la sorte di Nina

Evacuazione per 200 persone. A Forio d’Ischia, comune limitrofo a Casamicciola Terme sono stati allestiti ricoveri e punti di segnalazione dei dispersi nel palazzetto dello sport.Il governatore Vincenzo De Luca ha già annunciato : “Chiederemo lo stato di emergenza”. In sei ore 126 mm di pioggia, dato più alto degli ultimi 20 anni.”La situazione è molto grave. Come è stato già comunicato dalla prefettura di Napoli al momento ci sono 12 dispersi che vengono segnalati. La comunicazione ufficiale è incentrata come si conviene sulla prefettura di Napoli. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, dalla sala operativa dei vigili del fuoco, da dove sta seguendo le operazioni di soccorso per la frana-alluvione a Casamicciola. Piantedosi ha anche specificato: “Per il momento abbiamo solo dispersi, la comunicazione ufficiale sui decessi potrà avvenire soltanto allorquando le persone recuperate vengano portate in ospedale”. Cnr, in sei ore 126 mm di pioggia: dato mai raggiunto negli ultimi 20 anni.Tra le probabili vittime della frana di Casamicciola Terme anche Nina una donna straniera sposata con isolano, rientrata da qualche giorno sull’isola per ricevere la cittadinanza onoraria a che le era già stata riconosciuta. La donna si era ritirata nelal sua casa di montagna perché temeva il terremoto che aveva vissuto già nel 2017.La prima vittima accertata è una giovane, recuperata lunga la via Santa Barbara ai piedi del Celario. Il corpo straziato era stato recuperato incastrato tra un albero è trasferito presso l’obitorio di Lacco Ameno per il riconoscimento.Proroga l’allerta meteo arancione, dalle 21 di oggi alle 18 di domani domenica 27 novembre, è stata disposta per domani.