Eva Eleonore Sachs: “Caro Sindaco Del Deo, mi schiero con il gruppo NO 5G Ischia”

Una lettera sincera e accorata parte da Eva Eleonore Sachs, da sempre irriducibile innamorata della nostra isola, e giunge al sindaco di Forio, Francesco Del Deo. Il tema? L’installazione di una rete 5G anche sull’isola di Ischia e la nascita del gruppo NO 5G Ischia.

Leggiamo.

“Caro Sindaco dott. Del Deo, – scrive Eva Eleonore Sachs – conosco ed amo l’isola d’Ischia fin da piccola, vi ritorno ogni anno e sempre ne sono affascinata dalla bellezza paessaggistica e naturale.

Il mio amore per l’isola, in particolar modo per Forio, l’ho condiviso con i miei amici e conoscenti invogliandoli a visitarla ed a farvi ritorno.

Ho appreso in questi giorni che vi sarebbe l‘intenzione di installare una rete 5G sull’isola e che un gruppo di artisti, The Creative Art – Teresa Coppola, si è attivato creando il gruppo NO 5G ISCHIA.

Il gruppo è impegnato ad evidenziare i rischi che una rete 5G può determinare sulla salute della popolazione, delle persone che visitano l’isola e sul danno che essa può causare al territorio ed all’ecosistema.

L’iniziativa NO 5G ISCHIA si rivolge quindi a Lei ed a tutti i Sindaci dell’isola con una petizione aperta che, appellandosi al principio di precauzione, richiede di non promuovere l’utilizzo di dispositivi 5G sino a quando non saranno effettuati seri studi indipendenti che documentino in maniera definitiva ed oggettiva la nocività o meno per la salute umana di questa tecnologia e sino a quando non si renderanno disponibili strumenti tecnici e normativi adeguati alla tutela della salute pubblica.

Con questa lettera, sostengo l’iniziativa NO 5G ISCHIA nella sua richiesta di moratoria e di ripensamento.

In questi mesi terribili per la salute umana è necessario sostenere e mantenere quanto di bello e sano abbiamo, come gli ambienti ed i paesaggi dell’isola d’Ischia, luoghi nei quali le persone possono e possano trovare serenità e senso di benessere.

Ringrazio e porgo cordiali saluti”