Europa: ognuno per sé

Berlino tratta con Washington, Parigi tace, Roma osserva. E Bruxelles?

Attori & Spettatori di Anna Fermo | “L’Europa è unita…finché non piove. Ma quando inizia a grandinare, ognuno corre a mettersi al riparo da solo. Berlino tratta con Washington, Parigi tace, Roma osserva. E Bruxelles? Rimane senza ombrello”, parola di esperti politologi che ci rinviano a queste brevi domande e riposte: Giornalista: “Immagina che alla fine ci potranno essere dazi migliori del 15% per l’Ue?” – Donald Trump: “Migliori nel senso di più bassi?”

Giornalista: “Sì!” – Trump: “NO!”. Fine della conversazione. Cala il sipario!

Sembra davvero una “commedia tendente al dramma” quella sui dazi Usa ai prodotti Ue, e di fatto lo è, perché riassume l’inerzia delle trattative e soprattutto i rapporti di forza e le relazione umane, nelle loro possibili forme.

A chi andranno le esenzioni? Chi sarà favorito? Chi resterà escluso?

Se apparentemente si tratta di una questione economica, in realtà, siamo dinanzi ad una vera e propria tattica geopolitica messa in campo con l’obiettivo non tanto di colpire l’export europeo, ma piuttosto di disarticolare l’Unione Europea dall’interno, cosa che sta davvero funzionando.

Mentre la Commissione si avvia a proporre la sospensione di 6 mesi delle contro-tariffe, Ursula von der Leyen e Maros Sefcovic continuano a sostenere di aver fatto «il miglior accordo possibile» eppure le critiche piovute sull’intesa non si fermano, con tanto di rischio dello slittamento della dichiarazione congiunta a settembre. All’Eurocamera infatti, al rientro, von der Leyen, il 10 settembre terrà lo Stato dell’Unione , ma potrebbe essere investita da una nuova mozione di sfiducia, questa volta su proposta della Sinistra Ue. Il quorum dei 72 eurodeputati per la presentazione della mozione è di fatto alla portata e risponde tra l’altro al caos globale provocato dall’ondata di dazi imposti dall’ America che, adesso come adesso, continua a far cassa.

Con le tariffe introdotte da aprile, prima che entrino in vigore il 7 agosto quelle nuove, gli Stati Uniti hanno finora incamerato 152 miliardi di dollari, quasi il doppio rispetto ai 78 miliardi registrati nello stesso periodo dell’anno fiscale precedente. Solo a luglio, riferisce il New York Times citando dati del Tesoro, le tariffe hanno fruttato quasi 30 miliardi.

Così, mentre l’amministrazione americana incassa, l’Europa fa i conti con i nodi ancora irrisolti dell’intesa, a cominciare dal settore automobilistico, cruciale per molti Paesi ed in particolare per una Germania non disposta più ad attendere le mosse europee.

Il ministro delle Finanze tedesco, Lars Klingbeil, è andato non a caso a Washington per trattare bilateralmente sui dazi e se questa non può affatto definirsi una anomalia diplomatica, non si tratta nemmeno di un caso isolato, a comprova di una progressiva erosione della capacità dell’Unione Europea di agire come attore unitario.

Come è stato osservato, “quando Berlino si muove da sola, lo fa non per capriccio, ma per necessità sistemica e questa necessità rivela la natura effettiva dei rapporti interni all’Unione”.

I “controdazi di Ursula” dovevano rappresentare misure protezionistiche dell’Unione Europea, in risposta alle tariffe imposte da Trump, per proteggere le industrie europee dalla concorrenza sleale e bilanciare le politiche commerciali. Una reazione volta a creare una sorta di equilibrio commerciale, rendendo i prodotti importati meno competitivi rispetto a quelli prodotti localmente, per difendere gli interessi economici dell’Unione Europea.

Giacchè si va verso la sospensione era chiaro che si iniziassero a fare avanti le paure dei singoli Stati e la corsa ai ripari.

La Germania ha così scelto, senza se e senza ma il bilateralismo, aggirando le istituzioni comunitarie che formalmente dovrebbero rappresentarla, ma non si può parlare di caso unico. Anche Italia, Francia, Spagna e Polonia si stanno muovendo ciascuna con proprie priorità settoriali in una silenziosa corsa alla disintermediazione europea.

Non è una novità: l’Europa seppur ancora una bandiera, è ormai da tempo sempre meno una cabina di regia, quand’anche la politica commerciale sia sulla carta competenza esclusiva della Commissione Europea. Bruxelles dovrebbe negoziare i trattati con le potenze straniere, fissare i dazi comuni, rappresentare “l’Europa” nei tavoli multilaterali, ma nella pratica, questa architettura, una volta messa sotto pressione, come ha fatto Trump, vacilla sino a venir meno.

Era pertanto ovvio che dinanzi ad una imposizione americana di dazi penalizzanti su acciaio, auto, farmaci e prodotti agroalimentari, i governi nazionali non potessero più vivere di attendismo rispetto al mero compromesso comunitario. Agire rapidamente ed individualmente è la scelta obbligata per salvare il salvabile.

Così, se la Germania tratta da sola con Washington per salvaguardare le sue industrie meccaniche e automobilistiche, la nostra Italia cerca aperture sui dazi che colpiscono i propri prodotti agricoli, la Francia difende il proprio comparto digitale e tech, con un unico risultato: il dissolvimento dell’unità.

«L’accordo sui dazi è il migliore possibile per l’Europa», ancora tuona il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, «perché l’accordo l’ha sottoscritto la presidente della Commissione europea in quanto questa materia è di esclusiva competenza della Commissione europea. Certamente si tratta del miglior accordo possibile perché tutti gli altri attori internazionali hanno sottoscritto accordi che prevedono dazi maggiori. Forse, dico forse perché ancora non è chiaro, con l’eccezione della Gran Bretagna. L’impatto per l’Italia dipende dalle trattativa che è in corso in questi giorni, perché quello è un accordo di principio, se volete un accordo quadro. I numeri e le conseguenze non sono ancora definite, lo saranno alla conclusione di questa trattativa tecnica ma sostanziale nel merito. Poi alla fine di queste trattative dobbiamo capire insieme all’Europa quali settori sono stati maggiormente colpiti. E realizzare le misure di compensazione che a mio avviso devono essere innanzitutto europee, ma ce ne saranno anche nazionali».

Ricordiamo che l’ accordo quadro tra UE e USA, prevede dazi medi al 15% sulle esportazioni europee, ed è stato presentato come un compromesso per evitare lo scontro aperto. Dietro la narrativa diplomatica, nasconde una realtà più cruda, ovvero, il fatto di non tutelare adeguatamente gli interessi dei singoli Stati membri. Di qui la faglia più profonda: quando i singoli interessi divergono, i governi nazionali privilegiano la propria sopravvivenza politica interna rispetto alla coesione continentale e più uno Stato si smarca, più gli altri sono incentivati a fare lo stesso, nel timore di restare svantaggiati.

A livello istituzionale, la figura di Ursula von der Leyen dovrebbe incarnare l’unità politica dell’Europa, eppure, nel momento in cui un ministro tedesco, suo connazionale, la scavalca per trattare direttamente con gli Stati Uniti, è chiaro che si rompe anche la percezione simbolica della leadership europea.

Questo gesto oltre ad essere una formale violazione è soprattutto una dichiarazione di sfiducia nei suoi confronti.

Per cui, se la Germania, cuore economico dell’UE, si dissocia, chi potrà ancora sentirsi vincolato dall’UE?

Stiamo assistendo ad uno svuotamento progressivo dell’autorità politica europea e Donald Trump, ha compreso e sfruttato questa certezza.

La leva dei dazi commerciali trumpiana non colpisce l’intera Unione con un embargo totale, ma settori strategici specifici – acciaio, auto, farmaci, agricoltura – ed in questo modo innesca interessi divergenti tra Stati membri. Ogni Stato inizia a percepire singolarmente l’urgenza di trattare per sé stesso e Bruxelles non viene più consultata, piuttosto si preferisce ignorarla.

Tra l’altro, va evidenziato che questo meccanismo lascia che siano gli europei stessi a dividersi, a competere, a negoziare ciascuno per sé.

Il congelamento del listone di controdazi da 93 miliardi sarà probabilmente anche l’ultimo atto della partita commerciale tra Ue e Usa prima della pausa estiva, ma difficilmente l’atteso testo congiunto che dovrebbe definire il quadro tariffario vedrà la luce nel breve termine.

Per cui, “Europa ognuno per sé” che semplifica la situazione attuale, quella in cui gli stati membri dell’Unione Europea agiscono in modo indipendente, senza una forte cooperazione o solidarietà reciproca, surclassa il motto UE, “Unita nella diversità”. La realtà, ahimè, non manca mai di presentare sfide e tensioni che mettono alla prova ideali come questi. Donald Trump ha detto che le «centinaia di miliardi di dollari» generati dai dazi serviranno a ridurre il debito pubblico ma ha ipotizzato anche una «distribuzione o un dividendo per i cittadini del nostro Paese, direi per le persone a medio e basso reddito». Personalmente mi sento di condividere una riflessione più realistica: “i dazi americani, presentati come una questione di numeri e percentuali, dietro ogni tariffa celano una domanda assai più profonda: l’Europa, al punto in cui siamo arrivati, esiste davvero come soggetto politico, o resta ancora una somma di interessi divergenti?”.