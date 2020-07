Europa. Giosi Ferrandino: “Il pacchetto mobilità segna un passaggio storico”

“Il pacchetto mobilità segna un passaggio storico perché uniforma a livello europeo diritti e doveri degli autotrasportatori” così l’eurodeputato Giosi Ferrandino.

“Ne abbiamo discusso e lavorato per anni, sempre con la Lega contro. Ed oggi sorrido alle dichiarazioni trionfalistiche di Salvini, che si ascrive il merito di un dossier al quale non hanno partecipato, hanno osteggiato, ma alla fine hanno deciso di votare, al secondo passaggio in plenaria, solo perché si sono resi conto del danno che altrimenti avrebbero arrecato all’Italia.”