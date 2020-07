Europa. Giosi Ferrandino e la difesa della pesca

L’Europarlamentare Giosi Ferrandino è intervenuto in quota di relatore del dossier europeo, sulla tematica della pesca.

“All’economia del tonno rosso – dichiara – è legata una parte consistente della flotta italiana.

Da relatore del dossier europeo, mi sono battuto affinché la distribuzione nazionale delle quote sia più equa e tenga conto del patrimonio rappresentato da quella che viene definita “piccola pesca”, una variegata e variopinta flotta che ho spesso definito “i custodi del mare”.

Ora spetta ai colleghi italiani, con i quali mi sono confrontato oggi durante l’audizione alla Camera, applicare la direttiva e recepire in ultima istanza quella che credo sia innanzitutto una battaglia di giustizia sociale, prima che economica.

La piccola pesca non è solo una fonte di reddito fondamentale per migliaia di famiglie, ma è composta da un insieme di donne e uomini che preservano e tramandano conoscenze antiche, legate in maniera indissolubile alla nostra identità di gente di mare.

Un patrimonio che non siamo disposti a dilapidare.”