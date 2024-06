Euro 2024: Spalletti a difendere il titolo contro la Spagna, la Francia favorita dovrà battere l’Olanda

Sono tantissime le prospettive attraverso cui è possibile leggere Euro 2024, la prima cosa che salta all’occhio è che gli Azzurri di Spalletti dovranno difendere il titolo vinto, pur nuotando tra le underdog nel palinsesto delle statistiche. Paradossalmente, quest’anno i favoriti sono i vice campioni Inglesi, che proprio a Wembley hanno visto sfumare la vittoria ai calci di rigore nella scorsa edizione di Euro 2020.



La prospettiva delle scommesse indica l’Inghilterra Vincente Euro 2024 quotata a 4.33, mentre la Francia è quotata a 5 dai bookmaker e il favorito per la vittoria della Scarpa d’Oro è proprio Mbappé, che non solo si troverà a lottare in questa competizione da vice campione del mondo, ma tenterà di strappare il record di gol segnati in una singola edizione dell’Europeo, fissato proprio dal connazionale Platini nella vittoria con la Francia del 1984 a 9 reti.

I match complicati per Francia e Italia non mancano già nei gironi, di vitale importanza saranno le gare centrali, ossia la seconda partita, che determinerà gli schieramenti quasi in maniera definitiva per il raggiungimento degli ottavi di finale.



Spagna – Italia è lo spartiacque del Gruppo B: Iberici sono favoriti



Le Furie Rosse restano la Nazionale favorita per il primo posto del terrificante Gruppo B, dove a tentare di rovinare la festa ci penserà sicuramente la Croazia, tuttavia, la Spagna Vincente Girone è quotata a 1.83 e gli Azzurri a 2.7. Anche nelle quote Italia – Spagna gli Iberici partono leggermente favoriti, perché questo è un match complicato che rappresenta lo spartiacque del girone e per questo motivo, i bookmaker restano prudenti e favoriscono l’under 2.5 nel palinsesto dei pronostici.

Negli ultimi due match di Nations League hanno sempre trionfato gli Spagnoli, ma nella passata edizione degli Europei gli Azzurri superarono il turno ai rigori. A Euro 2016 l’Italia vinse contro la Spagna, mentre nell’edizione di Euro 2012 le due Nazionali pareggiarono nei gironi.

Olanda – Francia è il big match del Gruppo D al confine tra under e over

In questo girone il divario tra la Francia e l’Olanda è immenso sulla carta, perché i Francesi vincenti Gruppo D sono quotati a 1.5, mentre gli Orange a 3.75, statistiche che restano stabili nelle quote Francia – Olanda, big match del gruppo. Anche in questo caso i bookmaker sono prudenti per quanto riguarda il numero di gol totali nel match, l’over 2.5 quotato a 1.8 predomina di pochissimo rispetto all’under 2.5 quotato a 1.85, ma le statistiche valutano l’over 1.5 a 1.2: tradotto significa che molto probabilmente ci saranno almeno 2 gol nel match.



Il risultato più probabile secondo i dati forniti dalle agenzie di statistiche è l’1 – 1 quotato a 6, pareggio che potrebbe rappresentare un punto prezioso per entrambe, in modo da stabilizzare le posizioni nella top 2 del Gruppo D e assicurarsi il passaggio del turno.



Un’altra curiosità interessante è che per i bookmaker segneranno entrambe le squadre con molta probabilità, il simbolo Sì è quotato a 1.64 mentre il No è quotato a 2. Il primo tempo potrebbe terminare a reti inviolate, il pareggio quotato a 2.15 indica che nei primi 45 minuti le Nazionali potrebbero studiarsi in campo, senza spingere per non aprirsi troppo e subire il contropiede. Questo sarà un match di altissime prodezze tattiche, dove ogni movimento verrà studiato nei minimi particolari dai due coach e nulla sarà lasciato al caso.



Nelle quote del parziale/finale le statistiche ci suggeriscono che la Francia vincerà entrambi i tempi, simbolo quotato a 3, tuttavia, l’Olanda sta dimostrando uno stato di forma fisica eccellente e il simbolo pareggio/pareggio quotato a 5, potrebbe rappresentare l’interpretazione più probabile della gara.