Eterno flop via mare | #4WD

La situazione dei trasporti marittimi nel Golfo di Napoli è uno dei problemi più gravi che affligge il nostro turismo. Tariffe elevatissime, navigli antidiluviani o inadeguati alle variabili condizioni meteomarine e quel bello e cattivo tempo (inteso come decisioni arbitrarie) con cui, complice la Regione Campania e non certo da oggi, vengono gestiti orari e sospensioni delle corse, provocano a mio giudizio un danno enorme all’incoming diretto alle Isole, Ischia in primis, in virtù della sua altissima e variegata ricettività.

La bigliettazione online, poi, resa temporaneamente obbligatoria dalle ordinanze regionali, presenta falle enormi: ad esempio, il sistema solo recentemente impiantato dalla Medmar consente l’acquisto dei titoli di viaggio entro sei ore dalla partenza, mentre quello Caremar rende in ogni caso necessario il passaggio in biglietteria per sostituire il voucher con il titolo d’imbarco. Specie quest’ultima condizione è una cazzata clamorosa che già in piena emergenza avrebbe dovuto far parlare ampiamente di sé, in quanto del tutto antitetica alle disposizioni vigenti.

E poi, chicca delle chicche, le new entries che fanno “nu punt ‘e peggio”: ieri mattina volevo rientrare ad Ischia con la “splendida” nave Macaiva della Gestour, in partenza alle ore 10.40 da Pozzuoli. Peccato che, all’arrivo in biglietteria, il gentile impiegato mi comunicava che la corsa era stata sospesa, in quanto “la nave è ferma in banchina per rifornimento”. Mi pongo un quesito: chi è più incapace? L’armatore che crea le condizioni affinché accadano episodi simili? Il comandante, se la responsabilità è sua? O forse l’autorità marittima e quella regionale, che anche in questo caso non muovono un dito, affinché questi deplorevoli inconvenienti -a mio giudizio tutt’altro che casuali- abbiano luogo?

Una buona guida della Regione Campania, che tuttora manca, potrebbe senza dubbio migliorare le cose. Anche se la storia ci insegna che nessuno ci è mai riuscito.