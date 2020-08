Estate violenta.Rissa a Via Roma

Che quello che ci apprestiamo a trascorre potesse essere un agosto caldissimo lo avevamo capito già. Non bastano i controlli a tappeto, la presenza costante dei tutori dell’ordine sulle nostre strade e la paura del contagio come deterrente alla violenza. Poco fa in Via Roma nei è scoppiata una violenta rissa tra giovanissimi. Quasi tutti turisti. Futili i motivi. Questo per quanto ci è dato apprendere dalle prime indiscrezioni giunte alla nostra redazione: Chiesto l’intervento del 112.Seguono aggiornamenti…