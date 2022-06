Estate sicura, intensificazione dei controlli della Polizia

Nella notte del week-end del 2 giungo, la Polizia di Stato di Ischia, come annunciato dal vicequestore Ciro Re, ha predisposto un servizio dedicato per garantire la sicurezza dei numerosi turisti giunti sull’isola e della popolazione residente.

In base ad una pianificazione di specifici servizi di controllo della “movida” l’intensificazione dei controlli con il personale dell’ufficio controllo del territorio e della squadra di polizia giudiziaria hanno proceduto all’identificazione di 77 persone sottoponendo a controllo 35 veicoli.

Agli esiti dei controlli sono poi stati elevati 2 sommari procedimenti verbali per violazioni al codice della strada, deferito all’autorità giudiziaria in stato di libertà, I.S., classe’ 92, per guida in stato di ebbrezza e deferito alle autorità, M.S., classe ’94, per possesso di stupefacente ad uso personale.