Estate sicura con la Polizia: 3 denunciati a Ischia

I controlli della Polizia di Stato di Ischia per assicurare un’estate sicura a resident e ospiti sull’isola d’Ischia continuano come programmati. Gli agenti hanno deferito in stato di libertà, il cittadino dominicato, H.C.F, beccato ancora una volta alla guida di un ciclomotore senza aver conseguito l’obbligatoria patente di guida. Dagli stessi controlli, inoltre, è emerso che il cittadino tunisino, M.H. sia risultato inottemperante al soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale.

La battaglia contro la truffa agli anziani, nel frattempo, ha preso una piega diversa e rappresenta un passo avanti nella gestione del fenomeno. Gli agenti della squadra di Polizia Giudiziaria, durante i predisposti servizi volti, appunto, alla prevenzione delle truffe agli anziani hanno deferito all’autorità giudiziaria il giovane napoletano T.L. che, durante un controllo a Casamicciola Terme, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di cm 10 e di alcuni telefoni cellullari e schede sim dei quali, però, non è riuscito a giustificare provenienza e possesso.

Lo storico delle indagini e le testimonianze delle diverse vittime hanno permesso ai poliziotti di ricostruire lo schema d’azione. Nel merito, è giusto sottolineare che non è il primo sequestro di telefoni cellullari e schede sim “senza un padrone” da parte della polizia. È evidente che questi hardware servono per collezionare le truffe agli anziani così come si sono stati raccontati dalla Polizia. Nei confronti del giovane fermato, si è proceduto per porto abusivo di arma e ricettazione. E noi aggiungiamo, un’altra truffa agli anziani sventata prima di iniziare. Bene così!