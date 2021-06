Estate in arrivo. Cosa manca? | #4WD

Fa caldo, è scoppiato il caldo, mamma che caldo… ecco le principali considerazioni da un paio di giorni a questa parte, quando finalmente il sole ha cominciato a fare il suo dovere, rendendo mite il meteo di un’isola che ha tanto bisogno di riprendersi.

L’estate non è ancora cominciata, ma il termometro si è già stabilizzato su temperature degne di mare e tintarella. E questo, naturalmente, è il viatico migliore per invogliare tutta Italia (l’ho già detto, per il turismo straniero quest’anno ancora non se ne parlerà più di tanto) a tornare dalle nostre parti con la gioia e l’entusiasmo di sempre e, soprattutto, non solo nei weekend. Non a caso, i call center dei tour operator e i telefoni degli hotels cominciano a squillare sempre più all’impazzata, affinché da luglio in poi si possa finalmente cominciare a trovare in cassa le sembianze di proventi degni di nota, coinvolgendo di conseguenza tutte le altre attività che, per induzione, ne beneficeranno.

Mi piacerebbe che in questa seconda metà di giugno, periodo a mio giudizio ancora transitorio prima di entrare nel vivo dell’estate 2021, ognuno di noi s’interrogasse per capire se e cosa manca (il “se”, ovviamente, è un eufemismo) per apparire quanto più perfetti possibile e nella forma migliore agli occhi di chi tornerà ad onorarci con la sua presenza. Ieri ho scritto del manto stradale precario di quelle arterie recentemente interessate da lavori pubblici e che non offre certo un bel biglietto da visita. Ma potremmo continuare con alcune tipologie di raccolta rifiuti che continuano ad avvenire in orari diurni e in pieno centro; così come con la fila di auto che sistematicamente, pochi minuti prima delle 13.00, si addensa all’ingresso della ZTL di Ischia Ponte in attesa dell’apertura del varco. E, dulcis in fundo, con il cantiere a cielo aperto del parcheggio della Siena che anche quest’estate -è ormai sicuro- non vedrà la fine.

Altro da aggiungere? Suvvia: se ci pensate, ci riuscite.