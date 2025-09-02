Estate 2025, oltre 1,7 milioni di movimenti nei porti dell’isola

Tra giugno e agosto registrati 846.843 arrivi e 835.667 partenze di passeggeri; saldo negativo per auto e mezzi commerciali, mentre agosto segna il picco delle partenze

Tra giugno e agosto 2025 i porti di Ischia, Casamicciola e Forio hanno registrato complessivamente 846.843 arrivi e 835.667 partenze di passeggeri. Sul fronte dei veicoli a quattro ruote e dei mezzi commerciali il conteggio si attesta a 65.655 arrivi contro 71.524 partenze, mentre le moto hanno totalizzato 9.869 ingressi e 8.841 uscite. Sono cifre che confermano l’enorme pressione turistica sull’isola durante i mesi estivi e che, nel dettaglio, raccontano andamenti diversi da mese a mese.

Giugno ha segnato l’avvio positivo: 260.725 arrivi e 261.239 partenze tra i passeggeri, con un equilibrio quasi perfetto che lascia intendere una rotazione costante dei flussi. Per quanto riguarda i veicoli, 21.247 auto e mezzi commerciali sono sbarcati sull’isola a fronte di 20.758 in uscita, mentre le moto hanno registrato 2.477 arrivi e 2.703 partenze, segno di un pubblico prevalentemente escursionistico o comunque con permanenze brevi.

Il mese di luglio ha rappresentato il vero picco della stagione, con 303.962 passeggeri in arrivo e 292.586 in partenza: quasi 12 mila persone in più hanno scelto di entrare sull’isola rispetto a quelle che l’hanno lasciata, un saldo che conferma la forza attrattiva del cuore dell’estate. Sul fronte dei veicoli, luglio ha visto 24.357 arrivi di auto e commerciali contro 22.328 partenze, mentre le moto hanno segnato 3.615 ingressi e 3.135 uscite, consolidando un trend di crescita rispetto al mese precedente.

Agosto, tradizionalmente il mese più critico per la gestione dei flussi, ha mostrato numeri imponenti ma in linea con la fisiologica rotazione turistica. Sono stati 282.156 i passeggeri in arrivo e 281.842 quelli in partenza, quasi un pareggio che fotografa una stagione pienamente bilanciata. Diversa la dinamica per le auto e i mezzi commerciali: 20.051 arrivi a fronte di ben 28.438 partenze, un dato che evidenzia la progressiva uscita dall’isola verso la fine del mese e il rientro nelle città di provenienza.

Nel complesso, i tre scali principali dell’isola hanno retto un traffico che, solo in tre mesi, ha superato 1,7 milioni di movimenti tra arrivi e partenze di passeggeri, auto e moto. Numeri che confermano la centralità dei collegamenti marittimi per la vita turistica ed economica di Ischia, ma che pongono anche interrogativi sulla sostenibilità futura della mobilità, soprattutto nel rapporto tra veicoli e infrastrutture locali.