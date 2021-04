Estate 2021 INPSieme: domande al termine

Per tantissimi studenti italiani è tempo di borsa di studio: a poter partecipare al bando INPSieme sono ovviamente i figli di soggetti assicurati dal maggior ente di previdenza italiana. L’opportunità offerta è di altissimo livello.

Il bando INPS Estate INPSieme 2021 è l’occasione perfetta per poter fare una vacanza studio di altissimo livello facendo risparmiare le famiglie. Lo sanno bene gli studenti che, durante tutto l’anno scolastico si sono impegnati anche in DAD per ottenere ottimi voti e risultati eccellenti. Il bando messo a disposizione dall’ente di previdenza è valido per tutti i figli di pensionati o dipendenti statali iscritti che frequentano la scuola superiore e che non abbiano ancora compiuto 20 anni. Attenzione però la scadenza è alle porte: sul sito infatti si legge chiara la data del 13 aprile 2021.

INPSieme: due possibilità differenti

Questo anno il bando INPS è davvero ricco infatti a disposizione dei giovani italiani due opzioni differenti.

Corso di lingue all’estero 2021 è un bando finalizzato a sostenere gli esami per la certificazione del livello di conoscenza della lingua secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER). Partecipare a questa borsa di studio si rivela molto importante per poter arricchire il proprio curriculum studiorum ma è prioritario per i giovani che frequentano istituti tecnici e professinali. Infatti un livello B2 è un’ottima presentazione nel mondo del lavoro. Pensiamo ad esempio ai tanti posti di lavoro stagionali che nel nostro territorio vengono offerti dal comparto turistico: un B2 può significare un ingresso nel mondo del lavoro con il piede giusto.

Estate INPSieme: con le destinazioni locali questo anno, se si sceglie come partner EF si potrà trascorrere in una marea di destinazioni: non solo i classici corsi di inglese a Malta, ma anche soggiorni studio in Italia, tra cui Canazei nel cuore delle Dolomiti o in Maremma toscana, oppure sulle Alpi Svizzere a Laax. Ovviamente anche qui corsi di approfondimento linguistico e tanto tempo da trascorrere con i coetanei magari passeggiando liberamente tra prati e boschi.

Le borse di studio INPS sono sempre molto ambite ed interessanti: questo anno l’ente di previdenza mette in erogazione 25430 contributi per vacanze tematiche in Italia o soggiorni all’estero.

I requisiti per partecipare alla borsa di studio, li ricordiamo, sono:

Essere figli o equiparati di dipendendi o pensionati della pubblica amministrazione

Essere iscritti al 1,2,3 o 4° anno di scuola secondaria superiore per l’a.s. 2020/2021

Avere conseguito la promozione nell’anno scolastico 20219/2020

Avere meno di 20 anni all’atto della presentazione della domanda ( meno di 23 per gl studenti disabili)

Esiste la possibilità, per chi ha vinto il bando lo scorso anno di poter essere richiamato: sono tanti i vincitori dello scorso anno che possono ancora aver diritto sia a Vacanze Tematiche sia ai corsi di lingua all’estero.

In vacanza con EF grazie a INPSieme

EF, con oltre 50 anni di esperienza è uno dei tour operator che ha l’onore di accompagnare nelle vacanze estive i giovani borsisti INPS. La notissima società di formazione linguistica ha recentemente reso noto che coloro che desiderano sfruttare il bando INPS possono già fare una preiscrizione con EF e bloccare il proprio posto non solo, si può persino scegliere di partire borsisti ed amici in vacanza sfruttando opportunità messe in essere per passare delle giornate all’insegna della serenità, dello svago e dello studio.