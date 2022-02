ESSERCI SEMPRE NONOSTANTE TUTTO. Una riflessione di Sandra Malatesta

Ho voluto camminare nella pazzia e ci ho visto dentro cose che non pensavo esistessero. Non ci sono prati infiniti pieni di fiori, ma tanti fiori grigi su un prato secco. Non ci sono sensazioni che fanno tremare, ma solo una calma piatta che fa pensare a quel mare che i bambini cercano per imparare a nuotare e che a chi ha il vuoto dentro sembra quasi un nemico senza forza da poter battere facilmente.

Ci sono invece cose non troppo giuste. Indifferenza verso ogni cosa, tutto sembra scivolare addosso, non si avvertono distacchi, non si salta di gioia, si fa tutto senza anima. Persino il cibo scende con facilità e riempie uno stomaco che si dilata per accettarlo senza quel senso di fame.

Si vive accanto a chi fa parte della nostra vita senza dare, si cerca di avere, nessuno capisce ma tutti dicono che ci si deve sforzare che non è niente, che si deve reagire. Ma camminare nella pazzia insegna tanto e difende tanto quando di colpo una strana cappa pesante cince la testa quasi come se volesse comprimerla.

Allora la pazzia allarga la tensione e la distende in scatti d’ira e subito dopo in una strana quiete e la testa si alleggerisce. Molte volte ho voluto per poco o per tanto sfuggire a ciò che mi dava dolore senza viverlo. La pazzia non mi ha voluta ma mi ha mandato il panico, che è più consapevole, che fa apparire normali, che se lo dici a qualcuno si sorprende “Ma come tu soffri di panico? Ma tu sei allegra ridi spesso non lo avrei mai pensato”.

A quel punto ho dovuto capire che dovevo farlo parte di me. Pensare di morire le prime volte e provare un senso di assurda paura, piangere, gridare, farsi stringere pensando che sono gli ultimi momenti di vita. Poi passa e si va in paura che possa tornare e piano piano si cercano rifugi psicologici e si comincia una lotta contro di lui. Il panico ha la faccia brutta di una paura immotivata, e si deve scegliere se lasciarsi intrappolare o conviverci. Ma come in tutte le convivenze non è semplice e stranamente si cerca di mediare, di rispettare gli spazi di ognuno, e, cosa incredibile, si comincia ad andarci d’accordo.

Quando arriva si respira, ci si ferma, si conta si dice ora passa ora passa e…si passa ma lascia a pezzi. Questi pezzi si fanno sempre più grandi fino a formarne uno solo e a quel punto il panico non vi trova gusto e accetta di starci a fianco in modo discreto. Ho camminato in tutto ciò che volta per volta mi ha dato un’opportunità di fuga da una realtà atroce. Allora, io che ho sofferto di panico, ho cominciato a capire e a non giudicare chi cammina in una strana pazzia fatta di momenti normali e altri esagerati. Rispetto si, rispetto e avere la forza di capire che quando tutto è normale, quegli occhi che ci guardano ci sono grati per esserci stati sempre e nonostante tutto.