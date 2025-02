“Espugnato” il Mazzella. Piszczek e Talamo regalano tre punti che vangolo doppio

ISCHIA CALCIO – UGENTO CALCIO 3-0

Serie D | Girone H | 24a giornata

La prima vittoria nel girone di ritorno e i tre punti ritrovati, finalmente. L’Ischia Calcio torna al successo dopo oltre due mesi e fa uno scatto importante verso l’obiettivo salvezza. La squadra di Antonio Foglia Manzillo si prende la scena allo Stadio Mazzella e spazza via l’Ugento con un netto 3-0 nello scontro diretto, i protagonisti della domenica pomeriggio sono i due attaccanti che trascinano il gruppo al trionfo: la doppietta di Piszczek e il gol di Talamo decidono la sfida sull’isola.

Terzo risultato utile consecutivo in campionato e quota 31 punti raggiunta, i gialloblù mettono alle spalle Fasano, Gravina e Acerrana. L’ex allenatore del Gladiator riparte dal 3-5-2 e dalla conferma di Rizzuto tra i pali, in difesa invece trova continuità Errico assieme a Giuseppe Mattera e Pastore. Sulle corsie spazio per Giovanni Mattera e Onda, Vrdoljak guida il centrocampo con Giacomarro e D’Anna a completare il reparto. In attacco Talamo supporta Piszczek. Avvio promettente da parte dei padroni di casa, gli ospiti chiudono tutti gli spazi e cercano di non concedere opportunità agli avversari.

Dopo le prime fasi di studio, l’Ischia sblocca il punteggio al 13’. Giovanni Mattera viene messo giù al limite dell’area e consegna la prima opportunità della gara ai compagni. Vrdoljak finge la conclusione e al tiro ci va Onda che costringe l’estremo difensore a salvare con l’aiuto della traversa. Sulla ribattuta si avventa Piszczek che non perdona a pochi passi dallo specchio della porta. Di Donato prova a fare un altro miracolo, ma il direttore di gara convalida la marcatura del centravanti indicando che la sfera ha oltrepassato la linea. Passano quattro giri di lancette e gli ischitani costruiscono una nuova grande occasione da gol. Giovanni Mattera parte dalla destra, salta un avversario e conclude da posizione impossibile, il portiere ospite neutralizza la giocata dell’esterno in qualche modo. Il primo spunto dell’Ugento si registra al 20’ quando Rossi anticipa Errico e da fuori area manda la palla a sorvolare la traversa. I pugliesi non ci stanno, alzano il baricentro e vanno alla ricerca del guizzo del pareggio. Superata la mezz’ora di gioco Rizzuto è bravo a disinnescare un tentativo con il mancino da parte di Uneida Vieira, che aveva raccolto una corta respinta della difesa isolana.

I gialloblù continuano a lottare e al 38’ conquistano il pallone a metà campo, Piszczek riesce ad innescare D’Anna: lancio in profondità per Talamo che scatta sul filo del fuorigioco, entra in area e batte Di Donato. L’Ischia raddoppia, il Mazzella festeggia e l’Ugento va in tilt. La prima frazione si chiude dopo due minuti di recupero e con le proteste degli ospiti che riprendono la gara con l’inferiorità numerica, complice l’espulsione di Amabile che resta negli spogliatoi. Il secondo tempo si apre con il tris di marca gialloblù, è ancora Piszczek a cambiare il parziale. Pronti via e D’Anna viene servito sulla sinistra: la mezzala arriva sul fondo e fa partire un traversone basso per il centravanti polacco che scarica in rete. 3-0 e match in discesa per la truppa di Foglia Manzillo che gestisce l’ampio vantaggio e rischia pochissimo. Alla festa ischitana prova ad aggiungersi anche Pastore che ci prova qualche minuto più tardi, Di Donato non si lascia sorprendere e para. Signorile prova a scuotere i suoi con una punizione dalla distanza, ma il pallone sfiora soltanto l’incrocio dei pali.

L’esterno si riporta in zona Rizzuto con una deviazione vincente da pochi metri, ma la rete viene annullata per offside. Il team locale controlla senza difficoltà e non corre pericoli, nella seconda parte della sfida Giovanni Mattera e Colella sfiorano il poker. Al 42’ Tuninetti, subentrato a Vrdoljak, scarica una conclusione dalla distanza, ma la mira è da rivedere. Al Mazzella non c’è altro da segnalare e l’Ischia vince al triplice fischio, primo successo per Foglia Manzillo che conquista quattro punti nelle prime due partite alla guida della squadra. Bottino importante per il club gialloblù che si allontana dalla zona playout e farà visita alla Nocerina con l’umore alto dopo tre risultati utili consecutivi.

Il tabellino

Ischia Calcio: Rizzuto, Errico, Mattera Giuseppe, Pastore, Mattera Giovanni (61’ Colella), Onda, Vrdoljak (82’ Tuninetti), Giacomarro (73’ Trofa), D’Anna (69’ Patalano), Piszczek (75’ Padulano), Talamo. A disposizione: Paduano, Chiariello, Desiato, Castagna. Allenatore: Foglia Manzillo

Ugento Calcio: Di Donato, Bedini (84’ Lezzi), Uneda Vieira, Amabile, Rossi (66’ Medina), Grisley (58’ Ruiz) Signorile, Romeo Herrera, Teyou (71’ Sanchez), Navarro (58’ Mariano), Martinez. A disposizione: Merico, Ancora, Romano, Caterino. Allenatore: Oliva

Arbitro: Casali (Cesena)

Assistenti: Corbelli (Rimini) e Apolloro (Rimini)

Marcatori: 13’ Piszczek (I), 38’ Talamo (I), 46’ Piszczek (I)

Ammoniti: Mattera Giovanni (I), Grisley (U), Vrdoljak (I), Sanchez (I), Romero (I)

Espulso: all’intervallo Amabile (U)

Angoli 4-3

Durata: p.t. 47’, s.t. 49’

Spettatori 500 per limitazione capienza del settore Distinti