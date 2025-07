Esproprio Villari, Leonardo Mennella “salva” il commissario-segretario Andrea Pettinato

Un “balletto” di commissari ad acta nel contenzioso tra i Villari e il Comune d’Ischia per gli espropri delle pinete e in particolare relativo a porzioni di beni occupati senza titolo, in quanto risultati non essere stati ufficialmente espropriati. Una situazione determinata dai ruoli ricoperti da alcuni dei protagonisti, il dott. Andrea Pettinato, segretario comunale a Casamicciola e Lacco Ameno, e l’avv. Leonardo Mennella, assessore del Comune del Fungo.

Con uno dei tanti ricorsi Carlo e Maria Giovanna Villari avevano adito il Tar «per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Ischia sulla istanza trasmessa via PEC in data 30/07/2021, con la quale chiedevano la restituzione degli immobili ivi identificati, con la rimessione in pristino e con pagamento dei risarcimenti dovuti, ovvero di emanare un formale e motivato provvedimento nell’esercizio del potere di cui all’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/01, corrispondendo gli indennizzi dovuti; nonché per la condanna del Comune di Ischia a pronunciarsi sulla istanza medesima entro un termine non superiore a giorni trenta; a disporre la restituzione degli immobili con rimessione in pristino e corrispondendo i risarcimenti dovuti, ovvero a valutare e decidere se intenda esercitare o meno il potere di cui all’art. 42 bis TUE corrispondendo gli indennizzi dovuti».

E il Tribunale, con la sentenza adottata nel 2022, aveva accolto il ricorso. L’Ente non aveva ottemperato e nel 2024, anzi, aveva negato la restituzione «in ragione dell’asserito acquisto dell’immobile da parte del Comune per usucapione ultraventennale». Una tesi sconfessata da una successiva sentenza che intimava al Comune di adottare un provvedimento formale che decidesse o meno l’acquisizione.

EVIDENTE INCOMPATIBILITA’

E qui entra in gioco il ruolo dei commissari ad acta. Il primo nominato, il segretario comunale di Forio dott.ssa Noemi Martino, dopo l’inerzia dimostrata e vari solleciti, era stata sostituita dallo stesso Tar con il segretario del Comune di Casamicciola Terme, appunto il dott. Andrea Pettinato. Spettava dunque a lui attivarsi per rimediare alle mancanze del Comune d’Ischia.

Ma Pettinato è stato “salvato” da questo arduo compito da una coincidenza: infatti ricopre il medesimo ruolo anche a Lacco Ameno, dove il difensore del Comune d’Ischia, l’avv. Leonardo Mennella, come detto riveste a sua volta la carica di assessore.

Una circostanza evidentemente sfuggita ai giudici all’atto della nomina, ma non ai Villari, che hanno chiesto alla Settima Sezione del Tar la sostituzione del commissario. E il collegio presieduto da Maria Laura Maddalena ha accolto l’istanza, ritenendola «motivata in ragione della ritenuta sussistenza di una situazione di evidente incompatibilità e conflitto di interessi che non assicurerebbe lo svolgimento della funzione con imparzialità ed equidistanza, in quanto si determinerebbe un’evidente commistione di funzioni che compromette l’imparzialità sia dell’attività commissariale che di quella consultiva».

L’avv. Mennella non si è opposto, pur tenendo a precisare «di non essere parte sostanziale del giudizio e che, comunque, dal punto di vista tecnico-giuridico, non vi sarebbe alcun conflitto di interessi e/o di incompatibilità tra assessore e segretario comunale, in assenza di alcun rapporto di dipendenza gerarchica, trattandosi di funzioni ed incarichi connotati da piena autonomia ed indipendenza tra di loro».

L’ordinanza emessa dal Tar per ragioni di opportunità «alla luce della peculiarità e complessità della vicenda ancora in corso», ha nominato commissario ad acta il prefetto di Napoli o suo delegato, che dovrà provvedere alla ottemperanza delle sentenze del 2022 e del 2025, «ove nelle more il Comune resistente non vi abbia compiutamente provveduto».

TRANSAZIONE O ACQUISIZIONE

Sta di fatto che a complicare maggiormente la vicenda, c’è stata la retromarcia del Comune d’Ischia, dopo essersi vista sconfessata la tesi dell’usucapione. A febbraio scorso il responsabile del Servizio Patrimonio ha comunicato «l’intenzione di addivenire ad una transazione economica o mediante misure compensative alternative a fronte della cessione della quota e, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo transattivo, di procedere alla sua acquisizione al patrimonio indisponibile comunale ex art. 42 bis, comma 1, T.U.E. avendo “valutato l’utilizzo del bene, da lunghissimo tempo adibito a scopi di interesse pubblico (parco pubblico) e la sua irreversibile trasformazione”».

A fronte di questa volontà, i Villari hanno a loro volta avanzato incidente di esecuzione «al fine di ottenere in sede di ottemperanza l’individuazione di “dettagliate istruzioni riguardo alle modalità di determinazione del quantum e cioè di indicare precisamente i valori di riferimento per la determinazione degli indennizzi/risarcimenti e quale parametro per una eventuale transazione ad effetti traslativi della loro quota del 20%”».

Una istanza respinta dal Tar. Il collegio nell’ordinanza infatti evidenzia che, «in disparte la rilevata natura interlocutoria dell’atto sopracitato (la comunicazione del Comune, ndr), involgendo la corretta quantificazione dell’indennità disciplinata dall’art. 42 bis, esula dalla cognizione di questo giudice amministrativo, atteso che ogni questione afferente alla sua corretta determinazione, che va fatta in base ai criteri fissati direttamente dal legislatore, secondo la oramai pacifica giurisprudenza, è assoggettata alla giurisdizione ordinaria, e devolute alla competenza, in unico grado, della Corte di appello competente per territorio».

Il Tar non è competente a decidere e dunque si è limitato a sostituire Pettinato per la “incompatibilità” con l’avv. Mennella. Le altre questioni dovranno essere valutate in sede civile e dunque si apre un nuovo fronte.

Un contenzioso ricco di colpi di scena che ancora non si chiude e che vede il Comune d’Ischia “impegnato” a cercare di contenere l’inevitabile salasso economico conseguente a quell’esproprio “incompleto”.