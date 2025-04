Espropri, occupazioni temporanee e tombini idraulici: procedura di urgenza per il Celario 2.0

Sono stati avviati ufficialmente tre importanti interventi pubblici per la messa in sicurezza idraulica dell’area di via Celario, tra le più colpite dalla frana del 26 novembre 2022. Il piano, finanziato in regime emergenziale attraverso fondi del Commissario Straordinario, ha un valore complessivo di 3.466.234,89 euro e coinvolge decine di proprietà private. I lavori prevedono il ripristino della funzionalità dell’alveo Celario, la realizzazione di un tombino idraulico e la demolizione di alcune strutture compromesse.

Le operazioni rientrano nel Piano degli interventi urgenti ex OCDPC n. 948/2022, aggiornato con successiva ordinanza commissariale n. 23 dell’11 dicembre 2024, e sono considerate “di pubblica utilità, urgenti e indifferibili”. È proprio in virtù di queste qualificazioni che il Comune ha potuto attivare, con i decreti sindacali n. 11, 12, 13 e 14 del 20 marzo 2025, le procedure di occupazione d’urgenza preordinate all’esproprio (ex art. 22-bis D.P.R. 327/2001) e di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio (ex art. 49 dello stesso decreto).

Gli interventi in dettaglio

Il principale progetto riguarda il ripristino dell’alveo Celario, per un importo pari a 2.683.793,59 euro. L’opera si estende da quota 300 metri s.l.m. fino alla sezione di imbocco della Cava Fontana e risponde all’esigenza di mitigare il rischio idrogeologico evidenziato dopo la frana. Per la sua realizzazione, il Comune ha già proceduto con l’aggiudicazione dell’appalto, come da determina dirigenziale n. 600 del 7 febbraio 2025.

Accanto a questo, è previsto un intervento complementare: la realizzazione di un tombino idraulico in cemento armato a sezione rettangolare, necessario per l’attraversamento di via Celario. Il valore dell’opera è di 471.000,00 euro, e si inserisce nella più ampia riconfigurazione dell’alveo.

Infine, è programmata anche la demolizione di strutture compromesse presenti nell’area, per un importo di 311.441,30 euro. Tutti e tre gli interventi sono stati approvati nel medesimo progetto di fattibilità tecnico-economica dal Commissario Straordinario con decreto n. 351 del 19 dicembre 2024.

Le aree coinvolte e le modalità di esproprio

La realizzazione delle opere richiede l’occupazione, totale o temporanea, di numerosi fondi privati. L’elenco particellare allegato ai decreti sindacali n. 13 e 14 riporta dettagliatamente le proprietà coinvolte: si tratta di almeno 18 particelle catastali, appartenenti a residenti locali come Antonio Mazza, Mario D’Orta, Gemma Monti, Giuseppe Capuano, Salvatore Impagliazzo e membri della famiglia Mennella. Le indennità di occupazione sono state determinate in via provvisoria ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. 327/2001, mentre le procedure espropriative sono state avviate con il vincolo preordinato tramite gli atti sindacali, in applicazione della normativa derogatoria consentita dal contesto emergenziale.

Il contesto normativo e la gestione straordinaria

Tutto si inserisce nel quadro della gestione commissariale straordinaria avviata in seguito all’evento franoso del 2022 e alla persistente emergenza legata al sisma del 2017. Il Commissario Straordinario per la ricostruzione sull’isola di Ischia, nominato ai sensi del decreto-legge n. 109/2018, ha poteri speciali, tra cui la possibilità di agire in deroga a molte norme ordinarie, comprese quelle sugli espropri, sulla programmazione urbanistica e sulla gestione dei lavori pubblici.

L’urgenza degli interventi è stata ribadita più volte anche a livello nazionale. Già con la OCDPC n. 948/2022 si era previsto un primo piano di misure emergenziali, poi rimodulato più volte per tenere conto delle esigenze emerse in fase attuativa. L’approvazione del progetto di via Celario nella quinta rimodulazione, avvenuta con ordinanza n. 23/2024, testimonia la sua rilevanza prioritaria per la sicurezza dell’area.

Gli importi e le perplessità

I lavori in via Celario rappresentano uno snodo cruciale per la sicurezza idraulica e la tutela della popolazione di Casamicciola Terme. Tuttavia, resta da monitorare l’impatto sui residenti e la piena realizzazione degli impegni assunti, in un contesto amministrativo complesso e ancora segnato dalle cicatrici delle calamità.

A destare forti preoccupazioni nella cittadinanza è però l’aspetto economico legato alle indennità previste per gli espropri e le occupazioni temporanee. I proprietari dei terreni interessati dagli interventi lamentano la scarsità dei rimborsi: per l’esproprio definitivo, il corrispettivo riconosciuto si attesta su appena 50 centesimi al metro quadrato, una cifra percepita da molti come simbolica. Quanto alle occupazioni temporanee, le indennità si fermano a 2,60 euro fino a 7,37 euro mensili per area intera occupata. Importi ritenuti irrisori, soprattutto considerando il disagio subito, la temporanea perdita della disponibilità del bene e l’incertezza sui tempi di restituzione.