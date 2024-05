Esposizioni di artisti e artigiani, Stani detta le regole. Il sindaco di Forio disciplina l’occupazione di suolo pubblico

Nel periodo estivo nelle strade del centro potranno essere installati due banchetti che utilizzeranno in alternanza quattro operatori. In previsione della stagione estiva e degli intrattenimenti “su strada” con valorizzazione dell’arte e dell’artigianato locale, il sindaco di Forio Stani Verde ha fornito nuovi indirizzi al responsabile del Settore Commercio e al comandante della Polizia Municipale, relativi alla disciplina dell’occupazione di suolo pubblico «per esposizione temporanea di opere di ingegno di artisti o di artigiani».

Il primo cittadino richiama la delibera del luglio 2020 con la quale veniva modificato il Regolamento per l’occupazione di Suolo Pubblico. Una modifica che prevede: «Nelle strade del territorio comunale corso Francesco Regine, Via Matteo Verde, Via Filippo Di Lustro, Via Erasmo Di Lustro e Piazza San Leonardo può essere autorizzata, in via eccezionale ed in deroga ai divieti di limitazione contemplate dal presente Regolamento, l’occupazione temporanea, stagionale ovvero occasionale di suolo pubblico con banchetti e strutture di piccole dimensioni per la promozione e per scopi sociali, per finalità socio-assistenziali, ovvero per l’esposizione e la vendita di opere d’ingegno di artisti o di artigiani a condizione che sia garantita la circolazione veicolare, pedonale nonché delle persone con limitata od insufficiente capacità motoria».

Ebbene, «ai fini della tutela dell’ordine pubblico e sicurezza, viabilità e circolazione, igiene pubblica in occasione del periodo estivo» Stani ha dato mandato al responsabile del X Settore, di redigere un elenco seguendo il criterio temporale di ricezione al protocollo comunale con scadenza il 30/05/2024. Stabilendo che i primi 4 operatori saranno assegnatari di posteggio a cui il Responsabile del X Settore fornirà autorizzazione scritta previo pagamento del canone di suolo pubblico, laddove previsto. Al comandante Iacono viene invece affidato il compito di individuare, prioritariamente nelle strade indicate dalla delibera del 2020, ove allocare gli operatori ammessi, «garantendo sicurezza pubblica, pedonale e veicolare».

Stani ribadisce l’opportunità di «adottare specifici provvedimenti di regolamentazione, in ossequio delle vigenti leggi in materia per il periodo estivo dove l’afflusso dei turisti è intenso costituendo di fatto reale momento di aggregazione sociale e sono espressione di cultura, di tradizione e di storia della comunità locale di Forio». Nel periodo dal 20/06/2024 al 30/09/2024 viene dunque deciso di allocare «numero 2 posti, ad alternanza Antimeridiano e Postmeridiano, prioritariamente lungo le strade come da delibera 24 del 28/07/2020». I due posti per opere di ingegno di artisti o di artigiani non dovranno superare i 2 metri quadri cadauno e saranno appunto utilizzati dai quattro operatori individuati in alternanza antimeridiana e post a meridiana. In caso di concomitanza con altri eventi patrocinati dal Comune, dovranno però essere liberati.