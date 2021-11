Esposito: «Il Real Forio deve fare meglio in trasferta»

E’ soddisfatto della prima parte della stagione dei biancoverdi, anche se ammette che lontano dal “Calise” il Real Forio avrebbe potuto fare meglio. Luigi Esposito vede il bicchiere mezzo pieno: dodici punti dopo otto giornate non sono tantissimi ma nemmeno pochi considerando che l’obiettivo della vigilia era una salvezza tranquilla. «Abbiamo grosso modo i punti che avevamo immaginato – spiega l’anima del Real Forio – anche se visto l’avvio del campionato, abbiamo pensato che si potesse fare qualcosa in più. Purtroppo in trasferta non abbiamo ottenuto quello che pensavamo potessimo conquistare. La squadra nelle tre gare esterne è stata disattenta, su questo deve migliorare sicuramente».

Domenica mattina si va in casa della Frattese: le motivazioni dovrebbero arrivare da sole visto che si tratta di una squadra che è in lotta per la vittoria del girone. «Infatti stiamo cercando di far lavorare al meglio la squadra, aggiungendo due ragazzi nuovi (Gabriele Martiniello, esterno offensivo del ’97 dal Portici e il centrocampista Manuel Capozzi, classe 2000 dal Savoia, ndr) nella speranza che si trovi una giusta quadratura e un assetto tecnico della squadra».

La serie positiva casalinga è stata interrotta con la Puteolana: è arrivata una sconfitta ma il Real Forio sotto il profilo dell’impegno non è mancato. «Siamo stati sfortunati, potevamo subito pareggiare, poi abbiamo avuto un’altra occasione – ricorda Esposito –. E’ difficile fare risultato contro una squadra come la Puteolana».

Dopo la trasferta di Frattamaggiore, al “Calise” ci sarà un’altra bella partita. «Il derby che avremo qui con l’Ischia. Sicuramente sarà una bella festa di sport, speriamo di poterci divertire e di fare bella figura».

A proposito dell’Ischia: i valori stanno venendo a galla, secondo Luigi Esposito l’attuale posizione rispecchia il potenziale della squadra di Iervolino? «Penso che l’Ischia stia disputando un bel campionato. Si sta comportando secondo le attese, stanno rispettando il progetto iniziale non avendo in rosa alcun calciatore della terraferma».

Iervolino ha riferito che, alla riapertura del mercato, potrebbe esserci qualche nuovo innesto dall’isola. Visto che le indiziate sono Barano e Real Forio, temi che qualche pedina importante possa andar via? «Non penso perché i ragazzi che stanno con noi stanno disputando un buon campionato, li trattiamo bene e non credo che sia possibile una cosa del genere». I tifosi biancoverdi possono tirare con largo anticipo un sospiro di sollievo, anche se nel calcio mai dire mai…

ELOGIO AI TIFOSI

La società, attraverso i canali ufficiali, ha ringraziato il gruppo degli ultras che sabato scorso si è distinto per spirito di attaccamento. «Due ore di pioggia incessante e vento.Sabato scorso uscire di casa era già di per sé impresa ardua.Ed invece i nostri meravigliosi tifosi sono stati ancora una volta commoventi, sfidando il cattivo tempo soltanto per amore dei colori, i nostri meravigliosi colori biancoverdi ed incitandoci per tutta la gara.L’attuale stagione ci consegna una grande certezza: grazie ai nostri meravigliosi tifosi, il Real Forio non sarà mai solo.E non ci sarà pioggia o vento che tenga.Grazie».

TRIBUNETTA STAMPA

Ieri mattina sono state fatte le prove generali per la sistemazione di un gazebo metallico per consentire a stampa e Tv di lavorare anche in caso di pioggia. In un primo momento la struttura amovibile è stata sistemata sulle gradinate. In giornata gli addetti comunali, d’accordo con la dirigenza foriana e con il premuroso Giovanni Sasso, in rappresentanza della categoria, monteranno la struttura al fianco della tribuna, dove fino a circa venti anni fa era posizionata la cabina per le riprese televisive. Ci piace ricordare una vera e propria “conquista” dell’indimenticato Vincenzo Savarese.