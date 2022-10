LUCCA (ITALPRESS) – A Lucca, un’esplosione, quasi certamente causata da una fuga di gas, ha interessato una palazzina nella frazione di Torre. “E’ stata trovata una persona senza vita e sono in corso le ricerche per eventuali altre persone”, come riferisce il governatore toscano Eugenio Giani su Telegram. Tra i feriti anche una donna incinta.

-foto vigili del fuoco-

(ITALPRESS).