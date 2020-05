Esplosione in una fabbrica nel Napoletano, un morto e quattro feriti

NAPOLI (ITALPRESS) – Una violenta esplosione e’ avvenuta in una fabbrica di Ottaviano, in provincia di Napoli. Una persona e’ morta e altre quattro sono rimaste ferite.

Lo scoppio ha riguardato la Adler Plastic, che si occupa di

lavorazione di gomma e plastica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura dopo il crollo di parte della copertura. (ITALPRESS).