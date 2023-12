Esperimento riuscito, arriva il divieto definitivo per scuole e tribunale

Ugo De Rosa | Il provvedimento sperimentale adottato dal Comune di Ischia che istituiva il divieto di transito e circolazione nel parcheggio di via Michele Mazzella negli orari di entrata ed uscita dalle scuole ha dato esiti positivi e diventa quindi definitivo. Una decisione dettata da motivi di sicurezza degli alunni.

Nella nuova ordinanza adottata il comandante della Polizia Locale di Ischia Chiara Romano si ricorda che «con precedenti ordinanze sono stati adottati provvedimenti sulla circolazione e la sosta in prossimità dei plessi scolastici, negli orari di ingresso e uscita degli studenti, al fine di tutelare la sicurezza degli stessi e la viabilità stradale».

Nello specifico, «che, al fine di tutelare l’incolumità degli studenti, è emersa la necessità di adottare dei provvedimenti sulla viabilità del parcheggio di Via Michele Mazzella, antistante gli istituti scolastici “Giovanni Scotti” e “Cristoforo Mennella”».

Il provvedimento adottato a fine ottobre in via sperimentale prevedeva il divieto di transito e circolazione dalle ore 08:00 alle ore 08:40 e dalle ore 13:20 alle ore 13:40 nel suddetto parcheggio.

Ora il comandante Romano attesta «che la sperimentazione ha dato esiti assolutamente positivi in quanto ha comportato, non solo una maggiore sicurezza per l’incolumità degli studenti, ma anche una maggiore fluidità della circolazione veicolare sulla Via M. Mazzella, strada ad alta densità di traffico soprattutto durante gli orari di ingresso e uscita degli studenti dai plessi scolastici».

Di qui il provvedimento definitivo, che ordina, a far data dalla pubblicazione: «Dalle ore 08:00 alle ore 08:40 e dalle ore 13:20 alle ore 13:40, è istituito divieto di circolazione nel parcheggio di Via Michele Mazzella, antistante gli istituti scolastici “Giovanni Scotti” e “Cristoforo Mennella”. In deroga è consentito il transito dei veicoli al servizio dei ragazzi titolari del contrassegno H che frequentano le scuole dette in premessa; potranno accedere inoltre, entro le ore 08:15, gli addetti ai lavori dei plessi scolastici e del tribunale. Gli orari sopra indicati saranno soggetti a variazioni in caso di modifica degli orari di ingresso e uscita dai plessi scolastici».

L’ordinanza non lo indica, ma è ragionevole dedurre che il divieto non sarà efficace nei giorni festivi, quando le scuole sono chiuse.