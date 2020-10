Esordio OK per la Virtus Libera

Grande spettacolo ed emozioni per il ritorno in campo alla prima della massima serie regionale di calcio a 5.

Nessun pareggio, dato curioso dopo il successo dell’altro ieri del Coast e le quattro vittorie interne e le due esterne di ieri. Sette sono i gol della Virtus Libera Forio a San Sebastiano al Vesuvio. Mai doma la Trilem che si arrende al 6-7 ed alla tripletta di Cuomo; di Coppa, Buono, Beneduce e Melise le altre segnature foriane. Di misura il Casagiove che supera il Guadagno Pack per 3-2. Prima frazione da urlo dell’Unina Flegrea: 0-4 a Scafati con doppietta di Cavaliere, nella ripresa non basta Attanasio al Pompei con Ferrante che fissa il 3-5 definitivo. A Pratola Serra, tra le due nuove realtà della categoria, i tre punti vanno all’Agostino Lettieri: Olympique Sinope sconfitta per 6-2. Terzigno e Napoli Barrese cominciano in goleada. Undici le reti rossonere ai danni del San Marzano dell’ex Suarato. Buona la prima per Oranges e Letizia: al PalaVesuvio Di Dato e Mennella colpiscono due volte, settebello ai danni del Cus Avellino.

1a GIORNATA

Futsal Coast-Cus Napoli 5-4

Casagiove-Guadagno Pack 3-2

Lu.Pe. Pompei-Unina Flegrea 3-5

Trilem Casav.-Virtus Libera F. 6-7

Napoli Barrese-Cus Avellino 7-1

Ag.Lettieri-Olympique Sinope 6-2

Terzigno-San Marzano 11-5