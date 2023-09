Esordio interno agrodolce. Forio è la 3a miglior seconda. LE PAGELLE FORIO-PUTEOLANA

Francesco Fiorillo | Il forcing non premia il Real Forio, dopo la vittoria sulla terraferma contro il Rione Terra arriva una battuta d’arresto al Calise contro la quotatissima Puteolana. Eppure, la sconfitta – all’esordio interno – è agrodolce. Il risultato resta penalizzante in termini numerici, ma i biancoverdi superano la fase a gironi della Coppa Italia Dilettanti, piazzandosi tra le migliori seconde della competizione. Primo obiettivo stagionale centrato dai ragazzi di Angelo Iervolino, danneggiati dalla stanchezza e da un arbitraggio discutibile. Generosissimo, per usare un eufemismo, il rigore concesso agli ospiti in avvio di ripresa.

Iandoli 6.5 – Può poco sulle due reti degli avversari, una segnata dagli undici metri. Si oppone con reattività alla giocata di Cappa nel primo tempo e al pericolo da calcio d’angolo nella ripresa.

Sirabella 6.5 – Meglio in fase di spinta che di copertura, nella frazione iniziale non controlla un pallone sanguinoso da cui nasce una delle opportunità clou dei Diavoli Rossi. Dal suo piede però s’innesca l’azione del vantaggio isolano (78’

Sogliuzzo 6 – Ritorna in campo il leader, primi minuti nelle gambe: rientro importante per l’ambiente Forio).



Boussada 6 – Non al top della condizione, complice anche l’uscita dal campo anzitempo nella gara di mercoledì. Stringe i denti, concede pochissimo agli attaccanti di De Michele. Da rivedere il posizionamento sul secondo gol.

Cabrera 6 – Potrebbe soffrire la mobilità e le giocate di Prisco, tuttavia il centrale è spesso puntuale e preciso negli interventi. Da affinare qualche meccanismo difensivo con i colleghi di reparto.

Pistola 6 – Spinge quando può, ma dalle sua parti c’è un cliente scomodo. In fase di non possesso è attento e sul pezzo, quando può cerca di aiutare in pressione e supporta l’azione (91’ Peluso s.v.)

Di Meglio 6 – Partita non semplice contro la fisicità e l’esperienza dei calciatori in maglia granata. È il più giovane in campo, ma strappa comunque un voto buono in pagella (66’ Castagna 6 – Atteggiamento giusto in un momento tutt’altro che semplice della gara).

Arrulo 6.5 – Valore aggiunto nella mediana isolana. Il suo è un acquisto top per la categoria, lo dimostrano le notevoli capacità nelle due fasi di gioco. Una diga davanti alla difesa, anche in costruzione tenta di lasciare il segno.

Pelliccia 6.5 – Nel primo tempo è tra i migliori per i biancoverdi, cala con il passare dei minuti complice una forma atletica non ancora al massimo. Costruisce una grande azione nel primo tempo con un recupero e una conclusione, parata dall’estremo difensore (73’ Arcamone 6 – L’ex Ischia prova a dare il suo apporto alla causa, ma la Puteolana si difende con ordine)

Tomasin 6 – Non riesce a graffiare la partita, ma si concentra più sulla fase di rifinitura. A destra nel tridente, l’ex Pompei sarà una valida soluzione nello schieramento tattico del mister (70’ Filosa 6 – Entra bene, ma non trova lo spazio per far male alla difesa)

Di Costanzo 6.5 – Dopo il Rione Terra, anche la Puteolana: due su due per l’attaccante che va in gol nell’occasione più ghiotta che gli capita. In area di rigore è letale, lo dimostra ancora da calcio piazzato.

Guatieri 6 – Gli avversari sanno che può essere pericoloso in campo aperto, gli viene limitato lo spazio della giocata. Nel finale si divora il gol del pareggio, ma è sempre una spina nel fianco per gli avversari.

Iervolino 6 – La sua squadra esce sconfitta, è vero. Tuttavia, non sembra esserci una grande differenza con la Puteolana, chiamata all’obiettivo promozione. Il merito è del mister che sta amalgamando bene il materiale a disposizione. Ora testa alla prima di campionato: tra pochi giorni c’è il debutto contro l’Afragolese