Esordio da (Valle)fuoco per Iervolino

Il Real Forio, nuovo di primo e secondo allenatore, questa mattina scenderà al Vallefuoco. Una gara importante, la prima dopo l’esonero di Mister Billone Monti. La prima dopo la “scossa” della società del presidente Amato e quella con la quale si vuole ribaltare una condizione di classifica “ingiusta”.

Sul verde di Mugnano l’undici di Mister Iervolino sarà chiamato alla prova di maturità. Alla prova dell’esecutivo che, in parte, ha anche le sue colpe da farsi perdonare. Un impegno importante e probante che dovrà significare molto per tutti. La responsabilità di “sudare la maglia” come predica Amato deve essere condivisa.

Nel frattempo, però, il Forio ha salutato Mister Michele Castagliuolo e ha dato il suo benvenuto a Mister Francesco Taglialatela.

Tornano a disposizione Monti e Pistola, nelle scorse settimane appiedati dal giudice Sportivo mente sono ancora out D’Angelo, Di Micco e Rubino. Dall’infermeria torna a disposizione il giovane difensore Tedesco. ma ci restano D’Angelo, che non tornerà in campo prima del nuovo anno, Di Micco e Rubino. Squalificati Monti e Pistola.

GRAZIE MISTER CASTAGLIUOLO “si conclude il rapporto tra il Real Forio 2014 e Michele Castagliuolo – si legge nella nota -, allenatore in seconda dei biancoverdi. Mister Castagliuolo ha preferito non proseguire l’avventura con il Real Forio per rispetto nei confronti di mister Monti. Per ringraziare mister Castagliuolo è necessario riavvolgere il nastro dei ricordi e partire dall’ormai lontano 2014. Sono tante le emozioni ed i momenti che ci legano a Michele. Sin dalla nascita del RF, mister Castagliuolo è stato vicino ai colori, pronto a mettere in campo per il Real Forio la sua grande competenza con una dote che è di pochissimi: la semplicità. Grazie di tutto, mister Castagliuolo.”

BENVENUTO MISTER TAGLIALATELA: “Il Real Forio 2014 dà il benvenuto a Francesco Taglialatela che ricoprirà il ruolo di allenatore in seconda. Già collaboratore di mister Iervolino nella scorsa stagione in gialloblù, Taglialatela conosce alla perfezione il mondo biancoverde avendo già ricoperto, nella stagione 2012-13, il ruolo di preparatore dei portieri all’ombra del Torrione. Non solo Ischia e Forio, il neo allenatore in seconda biancoverde ha collaborato, in passato, anche con Barano e Lacco Ameno. Benvenuto a bordo, Francesco!”

Convocati: Iandoli, Cannelora, Sirabella , Sogliuzzo, Seprano, Pistola, Castaldi, Monti, Iacono, Accurso, Castagna, Solimeno, Savio, Cesare, Sangare, Amengual, Velentino, Aiello, Peluso, Tedesco, Di Meglio.

arbitro. Pomigliano-Real Forio sarà arbitrata dal sig. Roberto Carrisi di Padova e dagli assistenti Antonio Di Domenico di Salerno e Roberto Romano di Torre del Greco