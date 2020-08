Esodo, nel week-end 38mila passeggeri e 4mila auto lasciano Ischia

Nello scorso fine settimana, in occasione del consueto “controesodo” di fine Agosto, si è registrato una elevata presenza di passeggeri in partenza dai porti dell’Isola di Ischia. Nello specifico da venerdì 28 a domenica 30 agosto, la Sala Operativa della Guardia Costiera di Ischia ha registrato – per tutti i porti dell’isola – un dato complessivo di circa 25 mila passeggeri in arrivo e 38 mila passeggeri in partenza. Il dato dei veicoli invece ammonta ad oltre 2 mila automezzi in arrivo e circa 4 mila automezzi in partenza.

Il dato si avvicina a quello registrato – per il medesimo periodo – nel corso della stagione 2019, quando i passeggeri in arrivo erano 29 mila e quelli in partenza circa 42 mila, mentre le auto in arrivo erano 2300 e quelle in partenza 4300.

Come di consueto i numeri più rilevanti si sono registrati nella giornata di domenica 30 agosto, il cui dato ha superato in maniera significativa quello della medesima domenica del 2019. Infatti, se si considera il solo porto di Ischia, nella giornata di domenica 30 agosto sono stati registrati circa 12 mila passeggeri in partenza con oltre 1200 veicoli imbarcati per il rientro in terraferma.

Lo scorso anno, invece, il dato della domenica aveva raggiunto i 10700 passeggeri e quello delle auto aveva di poco superato i mille automezzi.

Nei Porti dell’Isola, il personale della Guardia Costiera – con il supporto degli agenti delle forze di polizia e della protezione civile – ha assicurato una presenza costante al fine di gestire il rilevante flusso di passeggeri e auto. Ad ogni modo, non sono mancate criticità connesse con i ritardi accumulati da alcune corse a causa del rilevante flusso di passeggeri sia in partenza che in arrivo e, conseguentemente, con la gestione degli spazi destinati all’attesa dei passeggeri in partenza..