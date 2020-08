Esodo e contro esodo di Ferragosto: l’isola di chi va e di chi viene. I giorni più critici per chi si mette in viaggio

Saranno i giorni più critici per chi si mette in viaggio. Per molti le ferie sono già in corso, per altri, invece, mancano pochi giorni al loro inizio, per altri ancora è già tempo di tornare a casa

Il mix di esodo e primo assaggio di controesodo che caratterizzerà questi giorni si farà sentire sull’intera rete isolana e sopratutto per le vie del mare, anche se scaglionato sui quattro cinque giorni di ponte ferragostano. Si è cominciato già , mercoledì 14 agosto, con le prime partenze dei vacanzieri verso le località di mare isolane e i primi blocchi si porti ed agli scali da e per le isole. Non si rilevano particolari disagi od incidenti.

In ogni caso si è trattato di un Ferragosto caldo, con controlli a tappeto dei carabinieri, polizia, guardia di Finanza, guardia costiera in un coordinamento interforze che ha passato a setaccio coste e isole. I giorni a venire saranno ancora all’insegna dei viaggiatori e della massima allerta.

Centinaia di controlli sono stati già eseguito sulla rete viaria locale ma anche a imbarcazioni, natanti, turisti affittuari e viaggiatori . Diverse persone denunciate per eccesso di velocità in barca, fitto abusivo dell’abitazione e possesso di sostante stupefacenti. Presidiati in particolare i porti di Ischia per regolare i flussi turistici. I controlli continueranno ogni giorno. Ischia si conferma regina del Turismo Campano, anche per questo agosto 2020 presa d’assalto da vacanzieri ed estimatori nonostante sia una estate all’insegna dell’emergenza coronavirus e dei mille timori per il comparto turistico che fa da traino al territorio.