“Esodo & Covid”: primo vero test per Ischia: ecco la carica dei 36.500

Ida Trofa | Esodo, è stato un weekend da bollino nero: 4 italiani su 10 in viaggio per le vacanze e il trend ischitano e delle isole del golfo conferma anche l’indagine della Coldiretti/Ixè.

E’ stato un fine settimana critico quello appena trascorso, d’altronde è noto, agosto è il mese delle vacanze. Tengono agriturismi, spiagge e montagna. Male gli alberghi

Sono giorni difficili per tutti e il primo weekend d’agosto lo è stato ancor di più per chi si è dovuto mettere in viaggio. Già, perché questo che stiamo per affrontare è l’unico fine settimana da bollino nero per il traffico intenso dell’estate 2020 con più di 4 italiani su 10 che quest’anno hanno scelto il mese di agosto per andare in vacanza. Lo dicono i dati: la paura del virus ha spinto molti a rimandare il più possibile la partenza per attendere un miglioramento della situazione.

L’indagine Coldiretti/Ixè rilevava criticità da bollino nero per la mattina di sabato 8 agosto secondo il piano dei servizi per l’esodo estivo 2020 di Viabilità Italia.

La Pandemia ed il trend italiano

La pandemia ha accentuato la tendenza tutta nazionale a concentrare le vacanze nel mese di agosto che, con ben 21,1 milioni gli italiani che lo hanno scelto, è di gran lunga il più gettonato dell’estate ma anche – sottolinea la Coldiretti – quello che fa segnare il calo minore (-11%) delle presenze dopo i crolli di giugno (-54%) e luglio (-23%). Se la spiaggia – spiega Coldiretti – resta la meta preferita, tiene il turismo in montagna e quello di prossimità con la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle campagne italiane, in alternativa alle destinazioni più battute, mentre calano le presenze nelle città. In ogni caso quest’anno il 93% ha deciso di restare dentro i confini nazionali con ben 1 italiano su 4 (25%) che ha scelto una destinazione vicino casa, all’interno della propria regione di residenza. Le seconde case sono la prima opzione o quelle di parenti e amici o in affitto, ma nella classifica delle preferenze ci sono nell’ordine anche campeggi con i camper molto gettonati, mentre sono in sofferenza gli alberghi. Segnali positivi nonostante le difficoltà ci sono per le oltre 24 mila aziende agrituristiche italiane che, spesso situate in zone isolate della campagna in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e a tavola e con ampi spazi all’aperto, sono forse i luoghi dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza.

Ischia e il calo post Pandemia. Agosto 2020: -5500 arrivi rispetto al 2019

Prima domenica d’agosto: il contagio, il tempo incerto non ferma l’esodo di milioni di italiani. L’isola tra le mete preferite. Assalto alle spiagge Ischitane e alle seconde case. La regina del turismo campano non teme il contagio e fa registrare gli stessi dati e stessi flussi del 2019.

I numeri, nei rilievi ufficiali della Guardia Costiera di Ischia agli ordini del TV Andrea Meloni. Dll’ 8 al 10 agosto 2020 sono stati rilevati 36.500 passeggeri in arrivo e 28.000 partenza. Le auto sbarcate sono state 3500 a fronte delle 2200 in partenza. La più grande delle gemme del golfo di Napoli fa -5500 presenze rispetto allo stesso weekend 2019 quando furono 42.000 presenze in arrivo e 33.000 in partenza. La nota dolente resta la massiccia presenza dei veicoli, infatti, mentre calano i passeggeri il numero auto resta equiparabile allo scorso anno.

“Questo è stato il primo weekend con la rimodulazione oraria delle corse serali così da garantire un maggior distanziamento dei passeggeri nella fascia di maggiore afflusso per le partenze domenicali“ ci ha spiegato il Capo del Circondario Marittimo, Andrea Meloni, nel merito di questo primo esodo d’agosto, conclusosi, tutto sommato, senza patemi, preludio del prossimo rovente Ferragosto.

Il primo vero test sulle nuove, vecchie e forse poco utili, disposizioni anticovid per quanto riguarda il trasporto marittimo. L’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca è entrata in vigore venerdì 7 agosto. Nonostante il tempo incerto e, soprattutto, la scarsa affluenza di passeggeri, ha permesso di verificare l’inefficacia delle disposizioni. Tutto resta nella grande mole di lavoro affidata alle forze dell’ordine ed all’autodeterminazione del singolo.

Bisogna evitare gli assembramenti sulle banchine nelle ore di punta e, soprattutto, utilizzare correttamente a bordo i dispositivi di protezione individuale per affrontare al meglio e disciplinare la fase più calda dell’estate, quella fino al 15 agosto. Temperatura misurata a tutti i passeggeri e, soprattutto, agenti in divisa a bordo per identificare e denunciare chi non usa correttamente la mascherina. Un tema, questo, su cui l’ammiraglio Pietro Vella, direttore marittimo della Campania, è stato chiarissimo anche con il Capo del Circondario Marittimo di Ischia, Procida e Capri, stabilendo, in stretto contatto con il prefetto Marco Valentini, di impegnare il proprio personale che si recava a prendere servizio sulle isole o che tornava. “Stiamo lavorando a pieno ritmo senza sottovalutare nulla – spiega Meloni -. Tutti hanno dimostrato grande sensibilità ed i risultati si sono visti subito sui porti dove abbiamo lavorato con le altre Forze dell’Ordine e le compagnie di Navigazione”

Come è noto ai nostri lettori da questa unità di intenti e lavoro sinergico, sopratutto dalla stretta collaborazione tra Regione, Prefettura e Guardia Costiera anche un significativo intervento sugli orari per tentare di allentare la pressione sulle banchine soprattutto la domenica sera.