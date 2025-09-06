Esigenze operative in attesa di concludere i concorsi. Serrara, altri incarichi gratuiti a dipendenti pensionati

I vuoti in organico lasciati dai dipendenti del Comune di Serrara Fontana andati in pensione saranno coperti prossimamente con l’espletamento dei concorsi indetti. Al momento però l’Ente deve far fronte alle esigenze di funzionamento della macchina amministrativa conferendo ulteriori incarichi a titolo gratuito agli ex dipendenti in quiescenza. Una strada già intrapresa con la ex responsabile del Settore Finanziario rag. Lucia Cenatiempo e ora estesa ad altri due pensionati.

La delibera approvata dalla Giunta ricorda ancora una volta che «il numero dei dipendenti in servizio presso l’Ente risulta sottodimensionato rispetto alle dimensioni demografiche del Comune e alle necessità connesse all’intensificarsi delle esigenze della popolazione e dei flussi turistici verso il territorio di riferimento, anche in considerazione della effettiva riduzione del personale avvenuta nell’ultimo decennio a causa del lungo blocco del turnover e dei limiti assunzionali».

Con decorrenza dal 1 luglio 2022 era stato collocato a riposo per decorsi limiti di età il dipendente Cristoforo Schiano assegnato all’Ufficio Tributi dell’Ente. A far data dal 1 marzo 2024 analoga “sorte” è toccata a Cristina P. Poerio Iacono, assegnata al Settore I – Servizio Amministrativo – Attività Produttive – Protocollo. Dal 1 giugno 2024, come noto, è in pensione per dimissioni volontarie la rag. Cenatiempo.

Come detto, il Comune ha avviato le procedure concorsuali per la copertura di una unità a tempo parziale e indeterminato,18 ore settimanali, categoria funzionari (EQ) da assegnare al Settore Economico Finanziario e titolare di Posizione Organizzativa e una unità sempre a tempo indeterminato e part-time 18 ore settimanali categoria Istruttore Amministrativo Contabile da assegnare al Settore Economico Finanziario.

Tuttavia «nelle more dell’espletamento delle procedure di concorso si rende necessario rinnovare gli incarichi al personale in quiescenza al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni amministrative».

Di qui la decisione di avvalersi della possibilità di conferire un incarico a titolo gratuito per la copertura degli incarichi fino alla definizione dei concorsi.

Alla rag. Cenatiempo l’incarico è stato già prorogato fino al 30 settembre prossimo in qualità di responsabile del Settore Economico Finanziario.

La delibera ora approva conferisce gli incarichi alla Poerio Iacono per la copertura dell’incarico di responsabile del Settore I e allo Schiano quale responsabile del procedimento dell’Ufficio Tributi e Demanio sempre fino al 30 settembre per consentire il passaggio di consegne ed eventualmente prorogabile nel caso i concorsi non siano stati ancora conclusi per quella data.

Come è prassi, gli incarichi a titolo gratuito prevedono la sola possibilità di un rimborso spese nel limite di 600 euro mensili.