Esercitazione di protezione civile “Isola d’Ischia 2024”, appello alla collaborazione ai cittadini di Casamicciola

Il 27 e 28 novembre la nostra isola ospiterà l’esercitazione intercomunale di protezione civile per il rischio idrogeologico “Isola d’Ischia 2024”, organizzata per per testare l’efficacia del Piano intercomunale di protezione civile dell’isola.

Si tratta di un evento molto importante che permetterà di mettere a punto le procedure più efficaci per la gestione di eventuali emergenze che dovessero verificarsi così che sarà più efficace l’organizzazione di tutte le procedure, i soccorsi e l’assistenza alla popolazione.

Questa esercitazione coinvolgerà l’intero territorio isolano e vedrà il coinvolgimento di enti, forze dell’ordine ed istituzioni.

Saranno quindi organizzate attività operative, simulazioni di intervento e prove di evacuazione; inoltre nelle piazze dei Comuni saranno allestiti i gazebo della campagna di comunicazione nazionale “Io non rischio” in cui i volontari di protezione civile informeranno i cittadini sui rischi che caratterizzano l’Isola e sui comportamenti corretti da adottare per ridurne gli effetti.

La collaborazione dei cittadini è perciò fondamentale per la piena riuscita della esercitazione: per questo chiediamo a tutti i casamicciolesi di voler prestare la massima cooperazione a questo evento, organizzato per tutelare la sicurezza di ciascuno di noi