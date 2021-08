Escursioniste si perdono nei boschi dell’Epomeo, salvate dalla Polizia

Inoltrarsi nel verde del nostro Monte Epomeo e perdersi. Ecco cosa é accaduto a due giovani ragazze che, dopo pranzo, si erano incamminate lungo alcuni sentieri interni del Monte Epomeo.Percorsi alcuni metri, le due ragazze di Pescara hanno perso l’orientamento e, soprattutto perso di vista il sentiero. Per fortuna il segnale telefonico era forte e hanno potuto contattare la Polizia che, prontamente, si é attivata per le ricerche.Gli uomini coordinati dal Vice Questore dott.ssa Ferrara hanno subito avviato le necessarie procedure per ritrovare le ragazze che impaurite, non riuscivano a ritrovare la strada del ritorno.Una corsa contro il tempo, per evitare che le ragazze si trovassero nel bosco al calar del sole cosa che avrebbe reso ancora più difficoltoso il recupero.Il responsabile della Polizia di Stato, vista la difficoltà di perlustrare la zona interna dell’isola, ha richiesto l’immediato ausilio di numerose altre pattuglie e ha contattato Emilio Galano responsabile della guardie Arcicaccia ed il Coordinatore dei volontari antincendio Pasquale Mattera e suo figlio Salvatore, profondi conoscitori dei luoghi. Grazie all’immediato intervento del Mattera e del Galano nel giro di qualche ora le due ragazze sono state ritrovate e condotte in commissariato e poi in albergo.Le due ragazze, felicissime per il buon fine della disavventura, hanno ringraziato calorosamente i propri soccorritori.