Esclusiva! Multe annullate a Forio, Russo e Iacono condannati dalla Corte dei Conti!

L’ex e l’attuale comandante della Polizia Municipale ritenuti responsabili di danno erariale. Dovranno rimborsare rispettivamente 163mila e 153mila euro oltre rivalutazione e interessi. La mancata autorizzazione ministeriale per alcuni varchi ZTL con telecamere e la mancata apposizione della cartellonistica privacy, oltre alle impugnazioni di numerosi verbali, nel 2013 indussero Giovangiuseppe Iacono ad annullare in blocco tutte le contravvenzioni. Una “soluzione riparatoria” che si è trasformata in un errore fatale…

Il lavoro certosino della Guardia di Finanza di Ischia ha contributo a ricostruire la vicenda, l’errata autorizzazione dei sistemi di controllo della ZTL di Forio fino ad arrivare all’annullamento di oltre 21000 contravvenzioni e alla disabilitazione dei sistemi di controllo.

