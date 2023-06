ESCLUSIVA. CASAMICCIOLA, IL RICORSO SUL VOTO SI DISCUTE IL 30 NOVEMBRE

IL Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) ha pronunciato il presente decreto sul ricorso proposto da Abramo Ciro De Siano contro Comune di Casamicciola Terme,

Giuseppe Ferrandino, Ignazio Barbieri, Loredana Cimmino, Raffaella Piro, Angela Di Iorio, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento dell’atto del 16 maggio 2023 (di cui non si possiede copia) di proclamazione degli eletti alle consultazioni elettorali amministrative di Casamicciola Terme svoltesi domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio 2023;



Fissa per la discussione della causa l’udienza del 30 novembre 2023. Nomina Relatore il Consigliere Daria Valletta. Ordina al ricorrente di notificare copia del ricorso e del presente provvedimento alle parti che possono avere interesse entro dieci giorni dalla data odierna e di depositare, nei dieci giorni successivi, presso la Segreteria di questo Tribunale, la copia medesima con la prova dell’avvenuta notificazione insieme con gli atti e i documenti del giudizio.