Escavo porto di Casamicciola. Draga Stella, una “pancia” da 1200 metri cubi

Con Enzo Doriano, titolare di CEM Spa, la ditta aggiudicataria dell’appalto per l’escavo del porto di Casamicciola Terme, per commentare sull’importante assunzione di responsabilità: dotare Casamicciola di un’infrastruttura vitale.

Una sfida che va ben oltre l’aspetto professionale. Perché non dobbiamo mai dimenticare che, se oggi siamo qua è perché purtroppo 12 figli di questa terra non ci sono più.

“Infatti, sì. Intanto vogliamo fare subito i complimenti a tutta l’amministrazione comunale, a tutti gli addetti ai lavori, perché è stato svolto un lavoro in cui servono anni per farlo. Per arrivare ad autorizzare un dragaggio di solito ci vogliono due anni, qui hanno fatto un’impresa in pochissimi mesi e quindi vanno fatti i complimenti assolutamente. Per quanto riguarda il lavoro, insomma, è una sfida perché diciamo che per il 30 giugno e domani bisogna mettere in atto mezzi, capacità, uomini e tanta buona volontà. Però ci stiamo attrezzando anche per questo, per restituire il porto a tutta Casamicciola e al paese. È tanto sentito questo lavoro e speriamo di arrivare nei tempi previsti e di aprire il porto il 30 giugno”.

Non ci si inventa escavatori di porti, c’è bisogno comunque di un background e di conoscenze tecniche che permettano comunque di affrontare la sfida con mezzi e conoscenze. Spieghiamo anche nel dettaglio come funziona la particolarità della draga “Stella” che sappiamo nasconde sotto al mare qualcosa di interessante.

“La draga “Stella” è dotata di un’apertura idraulica che è in fase di carico con un escavatore che sta a bordo è capace di emettere 1200 metri cubi nella stiva perché in effetti è una stiva che a carico completo è autopropulsa, arriverà sul posto di scarico e idraulicamente si aprono praticamente queste due porte al di sotto, il materiale sarà versato direttamente dal sito dato dalla Capitaneria di Porto che si depositerà poi sul fondo marino”.

Tutte le apparecchiature che vediamo sopra invece? Abbiamo visto che ci sono stati due comandanti, uno che ha assicurato l’ormeggio e poi c’è invece l’esperto gruista che già sta lavorando:

“È un equipaggio di cinque persone e ognuno ha le proprie mansioni. Il comandante, che è colui che è l’autista della macchina a bordo alla nave, e il gruista che è dotato di anni di esperienza e che eseguirà il vero e proprio lavoro, quello di portare a coda i fondali”.

Abbiamo visto che all’interno del porto di Casamicciola sono stati installati due sensori per valutare il grado di torbidità per controllare che le barriere anti-inquinamento funzionino. Come funziona la barriera che adesso vediamo, ma che adesso mi sembra sia in posizione di riposo.

“La barriera è attiva in questo momento ed è chiusa. E in effetti è la benna della gru che va all’interno delle panne che è stata confinata un’area, è stata la panne tutta altezza. Quindi è totalmente chiuso quel bacino di acqua, quello specchio acqueo dove vediamo le panne presenti adesso sull’acqua. Praticamente la benna entra in un’area confinata e da lì non può uscire niente. Chiaramente va misurato con dei sensori la torbidità dell’acqua che è immediatamente fuori dal porto. Ci sono delle boe fuori dal porto e, dove superiamo gli standard previsti dal ministero, ci preavvisano. Nel caso in cui c’è preavviso, c’è uno stop di alcune ore e un ricontrollo, diciamo, per capire se la torbidità è arrivata a livello di partenza dell’escavo”.