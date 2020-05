Esame di terza media. Dionigi Gaudioso: “In bocca al lupo ragazzi!”

Mancano poche ore all’inizio dell’Esame di Stato per i ragazzi che frequentano la terza media e il Sindaco di Barano, Dionigi Gaudioso, ha rivolto a loro un accorato “In bocca al lupo”.

“Domani – scrive – sarà un giorno speciale per i ragazzi di terza media dell’Istituto “Anna Baldino”, che inizieranno il loro esame di Stato. Quest’anno, come tutti sanno, l’esame si svolgerà con modalità diverse dal solito, dettate dall’emergenza Coronavirus, che si è attenuata ma non è ancora passata definitivamente.

Negli anni precedenti ero solito salutare i ragazzi nel classico spettacolo di fine anno in Piazza San Rocco. Stavolta sono costretto a mandare loro un saluto soltanto virtuale, che estendo alla Preside Mazzella, al corpo docenti ed a tutto il personale dell’Istituto. Pur nella difficoltà legata al particolare momento, l’Istituto “Baldino”, come del resto il Circolo Didattico, si è sin da subito attivato per avviare con successo la didattica a distanza.

Ai ragazzi di oggi, uomini di domani, vanno i miei più sinceri auguri e l’invito ad affrontare gli studi sempre con serietà e passione, a cominciare dall’appuntamento di domani.

Forza ragazzi!”