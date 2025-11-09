Esame di maturità per l’Ischia contro il Trastevere. Al Mazzella arriva la capolista

Archiviato il trittico sardo, per l’Ischia Calcio è tempo di un vero e proprio esame di maturità. Dopo le due vittorie casalinghe e il pareggio ottenuto sul campo dell’Olbia – frutto di una prestazione gagliarda e convincente – i gialloblù tornano al Mazzella per ospitare il Trastevere.

Una delle due capoliste (l’altra è la Scafatese, ndr) approda sull’isola a caccia dell’undicesimo risultato utile consecutivo: la formazione laziale, infatti, non ha mai perso nelle prime dieci giornate ed è ancora imbattuta. Dall’altra parte, la squadra di Simone Corino vive il miglior momento della stagione. Dopo un avvio difficile, tra passi falsi e rivoluzione dell’organico, il gruppo sembra aver trovato equilibrio ed è concentrato ora sull’obiettivo di risalire la classifica per agganciare il treno di metà graduatoria.

L’Ischia vuole confermare la propria crescita: sette punti nelle ultime tre uscite per Chiariello e compagni, che cercano continuità casalinga anche contro una big del campionato, dopo i successi consecutivi su Latte Dolce e Monastir. In conferenza stampa, mister Corino ha presentato così la sfida: “L’Ischia deve essere a misura di Serie D, a prescindere da chi affronta. Qualche settimana fa, nel momento più complicato, quando c’erano molte entrate e uscite, dicevo che il nostro obiettivo doveva essere quello di creare una nostra identità, indipendentemente dall’avversario.

Sappiamo che il Trastevere è primo, meritatamente, a pari punti con un’altra squadra. Ma a noi interessa relativamente: all’Ischia c’è grande rispetto per tutti, ma non stiamo lì a guardare la classifica. Studiamo le caratteristiche della squadra che affrontiamo, questo sì, e i ragazzi le conoscono. Al tempo stesso, però, dobbiamo essere bravi a fare male con le nostre caratteristiche. La crescita che vorrei vedere è proprio questa: capire i momenti della partita”.

Il prossimo avversario: il Trastevere

Il Trastevere si gode il primato in classifica. Con il successo di misura sull’Atletico Lodigiani, gli amaranto hanno agganciato la Scafatese, rallentata invece dal Latte Dolce. Sette vittorie e tre pareggi in dieci gare per la formazione laziale, che al Mazzella si presenta con numeri impressionanti soprattutto in trasferta: 2,6 punti di media contro i 2,2 in casa. Il bilancio esterno parla di quattro vittorie e un pareggio (alla prima giornata sul campo della Nocerina). Secondo miglior attacco del girone con 18 gol segnati – al pari della Costa Orientale Sarda – e seconda miglior difesa con appena 8 reti subite: una squadra che segna tanto e concede pochissimo.

L’attaccante amaranto Federico Scaffidi ha introdotto così la partita: “Siamo partiti molto bene in questo inizio di stagione e vogliamo continuare su questa strada, lavorando settimana dopo settimana, mettendoci umiltà e sacrificio. Domenica ci aspetta una partita tosta in trasferta a Ischia, non sarà facile ma la stiamo preparando nel migliore dei modi come facciamo sempre grazie al mister e allo staff. Sono sicuro che andremo lì con la determinazione e la fame che ci contraddistingue”.

I precedenti e la terna arbitrale

I precedenti tra Ischia e Trastevere risalgono alla stagione 2023-2024 di Serie D. All’andata, il 10 dicembre 2023, vinsero gli isolani per 2-1 con le reti di Baldassi e Giacomarro, mentre per i romani andò a segno Baldari. Al ritorno, il 21 aprile 2024, al Trastevere Stadium, l’Ischia si impose per 3-1 grazie ai gol di Pastore (22’) e Mattera (42’), con Alonzi che accorciò su rigore al 44’, prima del definitivo 3-1 firmato da Montanino all’81’. A dirigere il match sarà Giacomo Ravara della sezione di Valdarno, coadiuvato dagli assistenti Andrea Lattarulo e Andrea Mapelli, entrambi di Treviglio.

Le ultime da casa Ischia

Corino sembra orientato a confermare il 4-3-3 e puntare sulla continuità. In porta Mariani resta favorito su Gemito, in netto miglioramento dopo l’infortunio. In difesa spazio alla coppia Chiariello–Aijo, con Fontanelli e Buono sulle corsie laterali. A centrocampo rientra Montanino, in ballottaggio con Sidibe. Il tecnico potrebbe anche schierarli entrambi, spostando Di Lauro sulla fascia sinistra. Gille è in vantaggio per completare il terzetto in mediana. Davanti, confermato il tridente con Kone e Boiano ai lati di Manfrellotti, chiamato a guidare ancora l’attacco gialloblù.