Eravamo quattro amici a tavola, che volevano cambiare governo | #4wd

“Eravamo quattro amici a tavola (non al bar) che volevano cambiare governo”. Perché se la nota canzone parlava di un “bicchiere” tra quattro avventori con ambizioni rivoluzionarie, qui si tratta di un uomo del Colle più alto, Francesco Saverio Garofani, ex deputato del Pd e consigliere del Presidente della Repubblica, che secondo La Verità di Belpietro non stava semplicemente pasteggiando in compagnia, ma auspicando una vera e propria “spallata” al governo Meloni.

Ecco perché la sua permanenza in ruoli così istituzionali in quel del Quirinale (non del Nazareno) comincia a puzzare seriamente di conflitto: un ex politico con storia PD (e perfino tra le file della sinistra democristiana) non sembra proprio l’angelo terzo e super partes che uno vorrebbe al fianco di Mattarella. Immaginate la scena: un locale pubblico, quattro amici, risate, piatti, bicchieri e… Garofani, che secondo La Verità, spiega ai suoi commensali l’idea di una “grande lista civica nazionale” — roba tipo Ulivo 2.0 — per dare il colpo mortale al centrodestra e impedirle di trionfare ancora nel 2027.

E come ciliegina sulla torta, il consigliere del Quirinale ammette che “un anno e mezzo non basta per trovare qualcuno che batta il centrodestra: ci vorrebbe un provvidenziale scossone”: quasi una preghiera politica mista a complotto per rinsaldare il vecchio “vizietto” del centrosinistra italiano di andare al governo del paese senza votare. E in uno Stato democratico, ci si aspetterebbe che i Quirinale Boys non fossero dediti pubblicamente a certe strategie, tessendole in piazza da nostalgici ex militanti di centrosinistra. Eppure…

Ma non finisce qui: dopo lo scoop de La Verità, non è piovuta subito una smentita tonante da parte di Garofani. Il suo atteggiamento è stato di silenzio prolungato, stile “aspettiamo che passi la buriana”. Solo quando la pressione è salita, Garofani ha affermato che erano “chiacchiere tra amici” e che “fa male essere usato per attaccare il presidente”. Già il Quirinale aveva risposto con una nota durissima contro Bignami (capogruppo di FdI) ma senza smentire e prendere veramente le distanze dalle parole che erano attribuite a Garofani, manifestando “stupore” e definendo le accuse “ridicole”. Te capì?

Un sorprendente tentativo di minimizzare tutto come un “pettegolezzo politico”, come se le chiacchiere al ristorante non potessero avere conseguenze istituzionali. Poi, il presidente Mattarella, come riferito da Garofani a Corriere.it, gli avrebbe detto in privato: “Stai sereno, non te la prendere”. Un’espressione non certo nuova, ma usatissima in un recente passato in contesti politici molto pesanti; e chi la conosce sa che non è esattamente sinonimo di leggerezza rassicurante, anzi (per maggiori informazioni, rivolgersi a Enrico Letta)…

C’è di più. Dopo lo scontro con La Verità e la tensione creata da Bignami, ieri mattina Mattarella e Meloni si sono incontrati di nuovo al Quirinale su richiesta della Premier. Secondo alcuni, quell’incontro non era solo di routine, utile a far sapere che tra Colle e Palazzo Chigi nulla è cambiato quanto a intesa ed equilibri, ma anche tale da richiedere l’opportunità che qualcosa cambiasse, magari con un solido passo indietro. E non è da escludere che Garofani stia subendo una pressione non indifferente in tale direzione.

A mio avviso, la vicenda potrebbe aprire la strada a nuovi colpi di scena, tipo una sorta di rimedio parziale alla nomina di Garofani, che non è mai sembrata così pregna di terzietà come si vorrebbe far credere.

In sintesi: sì, è profondamente inopportuno che Garofani resti al suo posto! E questa pacificazione apparente tra Mattarella e Meloni potrebbe essere solo il preambolo di un’ormai imminente uscita di scena del “colpevole” dal ruolo ricoperto. Del resto, quando uno siede così vicino al cuore dello Stato, certe ambizioni non dovrebbero mai uscire di bocca, specie se piena e… a tavola.