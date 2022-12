Eran seicento… | #4WD

L’imperfetto serve solo ad emulare i famosi versi di Mercantini per un titolo un po’ più affascinante, ma il numero è assolutamente attuale.

Come anticipato nell’edizione di ieri, sono circa seicento gli sfollati “in allarme” in quel di Casamicciola e proprio oggi, con la pubblicazione della mappa di dettaglio, ognuno potrà identificarsi tra loro.

In buona sostanza, per dirla in soldoni, ogni qualvolta sarà annunciato lo stato di allerta meteo, queste persone dovranno lasciare le proprie case per recarsi altrove. A tal proposito, SkyTg24 ha riportato una dichiarazione del Commissario Legnini il quale ha anticipato che di qui a poco “sarà definita anche la destinazione degli sfollati”, anche se non ho avuto modo di approfondire se si riferisse a quelli attualmente “residenti” in albergo oppure, per l’appunto, ai seicento in questione.

E’ chiaro a tutti che queste considerazioni si estenderanno presto anche agli altri Comuni, tenendo conto che alcuni provvedimenti sono già stati adottati sia da Gaudioso a Barano che da Del Deo a Forio e da Pascale a Lacco.

In questa fase, sebbene aspettiamo di leggere i termini in cui la mappa della zona rossa casamicciolese sia stata definita nel particolare, credo non sia il caso di pretendere più di tanto da un piano redatto “a volo d’uccello”, vista la necessità di adottare un provvedimento in vista del ritorno del maltempo di cui, ovviamente, non si riesce a definire la portata. E’ altrettanto ovvio e giusto aspettarsi, di qui a poco, una disamina più dettagliata dei criteri che ne hanno caratterizzato la redazione, dando spazio a un distinguo delle singole circostanze che ne snellisca l’attuazione e ne riduca i disagi, sia per i diretti interessati che per le autorità che dovranno vigilarne il rispetto.

Il tutto, ovviamente, senza dimenticare che ancora adesso, mentre scriviamo, Maria Teresa Arcamone resta sotto il fango: il suo ritrovamento, oggi, rappresenta la priorità assoluta, affinché almeno questa prima, impietosa pagina della nostra storia, riesca a chiudersi.