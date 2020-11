Enzo vuole un COC ammunat e bbuon. A Ischia un Centro Operativo Comunale politico

Il Centro Operativo Comunale dovrebbe essere un’articolazione dell’ente comunale da riunire in caso di urganza. A Ischia, quando Enzo Ferrandino è sindaco, invece, è diventato un croce via di piccoli politici in certa di identità e facile consenso che si fanno la guerra tra di loro.

Una sorta di galletti sulla monnezza (inteso come problemi da risolvere) che continuano a beccare il gallone, ovvero, Enzo da qua e da là.

Un continuo tirare la giacchetta che ha costretto il sindaco (a causa della sua scarsa capacità di fare squadra, di coinvolgere di gestire flussi e risorse umane) a modificare la composizione dell’unità operativa.

Il primo C.O.C. (con i puntini), su istituto con provvedimento sindacale n ° 130 del 6 Maggio 2006 a seguito del grave evento alluvionale che ebbe luogo in Località Monte Vezzi, individuando le funzioni di supporto e assistenza alla cittadinanza in occasione di calamità e/o eventi che richiedono il superamento di immediate criticità e i relativi referenti.

Lo stesso Centro è stato aggiornato e modificato lo scorso, sempre con decreto sindacale, lo scorso 4 marzo 2020 quando a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19 si è provveduto all’attivazione del Centro Operativo Comunale {C.O.C.) e alla surroga di alcuni componenti dello stesso Poi c’è stato l’aggiornamento con il decreto sindacale n ° 12 del 2020 con l’integrazione del “Centro” con l’associazione Nucleo A.N.C di volontariato e Protezione civile di Ischia.

LA POLITICA. I giorni passano e l’opera volontaria di Gigi Mollo inizia a dare fastidio ai vari consiglieri comunali. Perché lui si e gli altri no? Perché, ad esempio, a Giovanni Sorrentino non è stato concesso l’uso dell’elenco (in chiaro) dei beneficiari dei buoni spesa? Tante domande di questo calibro che, però, hanno portato al redde rationem con la firma del decreto sindacale n°36 del 16.11.2020 che prevede l’integrazione e la modifica COC

“con l’acuirsi dell’emergenza dovuta alla diffusione del contagio da COVID 19, in costante crescita e alla necessità di intraprendere azioni dirette al contrasto del detto contagio, in conformità alle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché alle disposizione del Presidente della Regione Campania, si rende necessario provvedere ad aggiornare la composizione del suddetto Centro Operativo Comunale, anche in considerazione del pensionamento di alcuni componenti, già dipendenti del Comune di Ischia.

Vediamo come è composto. Responsabile è il Sindaco e, come sostituto il vicesindaco. La segreteria di coordinamento è affidata a Concetta Zabatta e Maria Arcamone. La funzione Tecnica, Servizi Essenziali, invece, a Luigi De Angelis e Nello Ascanio. La funzione materiali e mezzi al contrario. E’ affidata Nello Ascanio e Luigi De Angelis. Per la funzione Sanità e Veterinaria, invece, arriva il buon Dott. Pasquale Balestrieri. Il consigliere comunale, grande medico, ma pur sempre politico.

Per la funzione assistenza alla popolazione ci sono Francesco Fermo e Luigi De Angelis. Per la funzione strutture operative locali e viabilità, Chiara Boccanfuso. Per il censimento danni a persone o cose ci sono Francesco Fermo e Nello Ascanio. Per la funzione volontariato e telecomunicazioni ci sono i dirigenti Luigi De Angelis e Nello Ascanio.

Ma vediamo, invece, i volontari a supporto del C.O.C: Dott. Giorgio Luigi Balestrieri, Dott. Luca Montagna, Dott. Luigi Mollo, Dott. Giovanni Cuomo, Geom. Domenico Patalano e Rag. Antonio Buono. Avete capito che formazione di politici schiera Enzo Ferrandino?

Ripetiamo il Sestetto di partenza: Balestrieri, Montagna, Mollo, Cuomo, Patalano, Buono. Si, avete capito benissimo, la Sciarappa in formazione completa, Gigi Mollo, gli Sciupy’s con doppia postazione, Massimo Trofa con solito geometra dell’UTC: la possibilità di mettere le mani sui tamponi e mercificare tra positività al covid e consenso è un’occasione da non perdere. Nel caso di una nuova ondata di buoni spesa, la possibilità di accedere ai dati integrali anche. E questo il “metodino” del comune di Ischia che continua ad umiliare una intera comunità sotto il peso della peggiore clientela politica. Anche con la crisi del Covid.

Ma cosa dovrebbe essere il C.O.C. invece di coacervo di politici in lotta tra di loro per un briciolo di consenso?

Il Centro Operativo Comunale (C.O.C) è un’articolazione dell’Ente che serve per svolgere a livello locale tutte le funzioni necessarie di direzione e coordinamento tecnico, logistico ed operativo nonché di intervento in sintonia ed in stretto raccordo anche funzionale con le strutture operative e gli Enti che operano sul territorio del Comune. Ecco, lo abbiamo trasformato in un luogo dove i politici, invece, vanno alla ricerca del consenso. Avete presente quegli ambulanti sulle spiagge d’0estate? Quelli che gridano “cocco fresco, cocco fresco”… ecco, proprio così!