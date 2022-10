Enzo vs Enzo. L’assurdo del ricorso al TAR dell’EVI contro il CISI

Gaetano Di Meglio | Partiamo dal fatto. Il Cisi, Consorzio Intercomunale Servizi Ischia in Liquidazione, con la delibera n. 7 del 27.09.2022 ha conferito un incarico legale per difendersi in un ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

Il CISI è un consorzio di proprietà dei comuni dell’isola d’Ischia. 36,14% Ischia, 23.25% Forio, 13.63% Casamicciola Terme, 13.04% Barano d’Ischia, 8.27% Lacco Ameno, e 5.67% Serrara Fontana. Questo Consorzio, insieme con il comune di Procida che, di fatto, non ha più nessun interessa ha costituito una SPA, anch’essa in liquidazione, l’EVI. Di fatto, come tutti sappiamo, il CISI e l’Evi sono “quasi” la stessa cosa perché sono di matrice “pubblica”. Per dirla meglio, il CISI è il “padrone” dell’EVI.

Per capire meglio la questione, però, dobbiamo fare un’altra piccola premessa. Entrambe i soggetti, ovvero il CISI e l’EVI sono guidati dalla politica unitaria per comuni dell’Isola. E di questi, il maggiore azionista è il sindaco di Ischia. Negli ultimi anni Enzo Ferrandino. Non c’è altro da aggiungere anche perché, diciamocelo, è tutto noto.

Quello che non è noto è, però, il contenuto di questa delibera che ci offende perché, soprattutto, è uno vero e proprio spreco di danaro pubblico. Ed è assurdo quello che leggeremo soprattutto per pensate che sarà oggetto di una disputa dinanzi al TAR.

Ma veniamo alla ciccia: “Il Liquidatore del CISI visto il ricorso al TAR Campania notificato dalla società EVI Spa in liquidazione in data 8 luglio 2022 avverso e per l’annullamento della delibera assembleare CISI n. 8 del 5 luglio 2021 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2021 e del bilancio pluriennale 2021/2023″. Ritenuto di resistere al ricorso a tutela degli interessi del CISI e dei preminenti interessi pubblici da esso rappresentati al fine di assicurare la economicità della gestione nonché a tutela degli interessi degli Enti consorziati”

Fermi! Fermi! Fermi! E’ assurdo e impensabile che l’EVI ricorra al TAR contro il CISI. È una follia politica che supera tutti gli sprechi e gli sperperi mai pensati in queste società divenute famose per la loro mala gestio.

E’ assurdo che noi contribuenti isolani paghiamo due avvocati (uno del CISI e uno dell’EVI), il contributo unificato e quant’altro perché Enzo Ferrandino deve andare contro Enzo Ferrandino. E citiamo il sindaco si Ischia solo perché il maggiore azionista delle due aziende, essendo il maggior azionista del CISI.

Il liquidatore del CISI, Considerato che dall’eventuale accoglimento del ricorso possa derivare pregiudizio al Consorzio e agli enti consorziati, ha deliberato di resistere al ricorso al TAR Campania proposto dalla EVI Spa in liquidazione e notificato in data 8 luglio 2022 affidando l’incarico di difesa del CISI all’avv. Andrea Maffettone del Foro di Napoli con studio in Napoli alla Via Mergellina 32. Di incaricare il Responsabile amministrativo del Consorzio degli adempimenti conseguenti alla adozione della presente deliberazione anche in relazione all’assunzione di idoneo impegno di spesa per diritti, onorari e spese del procedimento calcolati ai minimi tariffari, ad avvenuta accettazione dell’incarico da parte del professionista incaricato. Di trasmettere ai sensi di legge copia della presente deliberazione al professionista incaricato specificando di impegnarsi a limitare il compenso professionale attenendosi ai minimi tariffari”.

Tutto completamente assurdo e non accettabile! Ci sembra di vivere in un film horror. In una commedia dell’assurdo girata tra le piazze di sprecopoli!

Davvero non è possibile cambiare il contenuto della delibera numero 8 del 2021? E degli equilibri di bilancio? Ma stiamo davvero scherzando? Ma davvero i sindaci dell’isola vogliono giocare all’allegro sprecone? L’EVI (dei Sindaci) fa causa al CISI (dei Sindaci) è una cosa che non si crede!